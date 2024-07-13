Календар краси на другу половину липня 2024 року: коли робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У другій половині липня буде багато вдалих дат для догляду за собою.

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Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в другій половині липня 2024 року.

Місячний календар краси на другу половину липня 2024 року:

Стрижки та фарбування волосся: 18-22, 31 липня

Манікюр і педикюр: 18, 19, 22 і 31 липня

Походження: 18-31 липня

Видалення пігментних плям, бородавок: 18, 19, 22 і 31 липня

Епіляція та депіляція: 16, 24, 29 липня

Хірургічні операції: 19-31 липня

Лікування зубів: 19-31 липня

Астрологи підкреслюють, що в період Місяця, що зростає (до 20 липня), важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (21 липня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

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