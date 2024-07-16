Лайма Вайкуле спела на украинском языке — россияне свирепствуют (видео)

Лайма Вайкуле не скрывает, что поддерживает Украину в войне против России. После 2024 года артистка отменила все свои концерты в РФ.

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70-летняя латвийская певица Лайма Вайкуле спустя два года после полномасштабного вторжения в Украину спела на украинском языке. Видео с концерта артистки активно распространяется по сети.

В частности, на видео слышно, что певица на сцене исполняет песню на украинском языке: "Был безумный ливень, и будто бы не дождь. И я была счастлива, согреться о кого-то. А ты сумасшедший. Ты украл меня у кого-то. Влюблённый и свободный, забыл всё до дна. Мы пили кофе, интересный...".

Выступление артистки сразу вызвало бурную реакцию среди российской аудитории, для которой Лайма Вайкуле выступала ранее.

"Лайма Вайкуле перешла на язык", "Кушать захочешь не так споешь!", "Ну, у нее никогда не было ни родины, ни флага! Куда ветер дует, туда и она. Наверное, на концерт пришли только граждане Украины", "Теперь Украина будет удерживать".

Лайма Вайкуле

Позиция Лаймы Вайкуле относительно войны в Украине

Лайма Вайкуле после того, как Россия аннексировала украинский Крым, отказалась посещать полуостров даже за самый большой гонорар. В 2018 году певица заявила, что готова поехать в Крым, если Россия его вернет Украине.

Уже в 2022 году артистка публично выразила поддержку Украине и отменила все концерты в России. Певица выступила против войны и осудила политику действующего президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее мы писали, что Алла Пугачева в белоснежном образе прогулялась по улицам Юрмалы.

Кроме этого, Фокус писал, что сестра Софии Ротару впервые публично рассказала, где сейчас певица и что происходит в ее жизни.