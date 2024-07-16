Король Чарльз и королева Камилла были в шоке от двух "резвых" коров (фото, видео)

Его Величество вместе со своей супругой посетил Нормандские острова. Чарльз ІІІ на фоне лечения рака редко совершает визиты, тем более заграничные.

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Король Чарльз ІІІ и королева Камилла 15 июля были в шоке от поведения двух "резвых" коров в первый день своего тура по островам Джерси и Гернси. Королевская чета в этот день получила в подарок стадо племенной джерсейской породы из семи телок, сообщает Мirror.

В первый день своего тура пара посетила специальное заседание Ассамблеи штата, а также выставку Jersey Expo, где местные фермеры и художники представляют свою продукцию.

Королева Камилла на выставке Jersey Expo Фото: Getty Images

Чарльз и Камилла не могли не рассмеяться вместе с другими присутствующими, которые также заметили комичную ситуацию. Королева наклонилась, чтобы погладить одно из культовых животных кремового цвета, и в этот момент бык внезапно забрался на корову для совокупления.

Камилла сначала замерла, в удивлении подняла руки и громко рассмеялась. Ситуация развеселила всех присутствовавших рядом, включая и короля Великобритании.

В Виндзоре уже есть стадо джерсейской породы, поэтому новое перевезут на ферму Home Farm.

Во время посещения выставки с королем и королевой произошел еще один инцидент, но не такой веселый, как предыдущий. На Королевской площади в Сент-Хелиере им пришлось покинуть мероприятие из-за предупреждения службы безопасности. Что именно могло угрожать королевским особам не сообщается. После короткого перерыва продолжительностью около 20 минут Чарльза ІІІ и королеву Камиллу вывели на улицу на встречу с местными школьниками, а затем их пригласили в качестве гостей на чаепитие.

Источник при королевской семье сообщил: "Возникла небольшая проблема, вызвавшая беспокойство. Расследование оказалось ложной тревогой. Были приняты все меры предосторожности, и вскоре программа возобновилась".

Напомним, 11 июля сообщалось, что королева Камилла внезапно почтила память принцессы Дианы.