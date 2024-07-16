Король Чарльз и королева Камилла были в шоке от двух "резвых" коров (фото, видео)
Его Величество вместе со своей супругой посетил Нормандские острова. Чарльз ІІІ на фоне лечения рака редко совершает визиты, тем более заграничные.
Король Чарльз ІІІ и королева Камилла 15 июля были в шоке от поведения двух "резвых" коров в первый день своего тура по островам Джерси и Гернси. Королевская чета в этот день получила в подарок стадо племенной джерсейской породы из семи телок, сообщает Мirror.
В первый день своего тура пара посетила специальное заседание Ассамблеи штата, а также выставку Jersey Expo, где местные фермеры и художники представляют свою продукцию.
Чарльз и Камилла не могли не рассмеяться вместе с другими присутствующими, которые также заметили комичную ситуацию. Королева наклонилась, чтобы погладить одно из культовых животных кремового цвета, и в этот момент бык внезапно забрался на корову для совокупления.
Камилла сначала замерла, в удивлении подняла руки и громко рассмеялась. Ситуация развеселила всех присутствовавших рядом, включая и короля Великобритании.
В Виндзоре уже есть стадо джерсейской породы, поэтому новое перевезут на ферму Home Farm.
Во время посещения выставки с королем и королевой произошел еще один инцидент, но не такой веселый, как предыдущий. На Королевской площади в Сент-Хелиере им пришлось покинуть мероприятие из-за предупреждения службы безопасности. Что именно могло угрожать королевским особам не сообщается. После короткого перерыва продолжительностью около 20 минут Чарльза ІІІ и королеву Камиллу вывели на улицу на встречу с местными школьниками, а затем их пригласили в качестве гостей на чаепитие.
Источник при королевской семье сообщил: "Возникла небольшая проблема, вызвавшая беспокойство. Расследование оказалось ложной тревогой. Были приняты все меры предосторожности, и вскоре программа возобновилась".
Напомним, 11 июля сообщалось, что королева Камилла внезапно почтила память принцессы Дианы.