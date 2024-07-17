Обещали еще в 2019 году: почему до сих пор не вышло продолжение фильма "Блэйд"

Киностудия Marvel взялась за перезапуск картины 1998 года с Уэсли Снайпсом в главной роли. В новом фильме должен сыграть оскароносный Махершала Али.

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Стало известно, почему до сих пор не начались съемки фильма "Блэйд: Убийца вампиров". Об этом пишет Hollywood Reporter.

О перезапуске культового проекта о супервампире с Уэсли Снайпсом в главной роли (1998 года) объявили еще в 2019 году. За съемки обещала взяться студия Marvel. Новый фильм должен был выйти в 2023 году, однако оказалось, что съемки до сих пор не начались, а оскароносный Махершала Али ждет, чтобы сыграть супервампира. В проекте за эти годы сменилось 5 сценаристов и 2 режиссера

Кандидатуру Али одобрил сам Снайпс. Махершала известен ролями в фильмах "Зеленая книга", "Лунный свет", "Иллюзия безопасности" и др.

В 2021 году Махершала впервые представили публике в роли Блейда в фильме "Вечные". После титров картины персонаж Дэйн Уитмен (Черный рыцарь в исполнении Кита Харингтона), находясь в кабинете своего университета, открывает ящик, в котором хранится главная семейная реликвия его рода — Эбеновое лезвие. Дейн подумывает о том, чтобы взять меч и отправиться на поиски и спасение своей возлюбленной Серси. Когда он смотрит на Эбеновое лезвие, то слышит какой-то закадровый голос, и тот спрашивает, действительно ли он готов взять в руки меч.

Фанаты не смогли узнать таинственный голос, но интригу раскрыла впоследствии режиссер "Вечных" Хлоя Чжао. Она сказала, что это голос Блейда и его роль исполнит именно Махершала Али

Тизер нового "Блэйда"

Одна из версий фильма, которую предлагали снять в прошлом году, разворачивалась в 1920-х годах, и "Королева крика" Миа Гот должна была появиться в проекте в образе вампира-злодейки по имени Лилит, которая жаждет крови Блейда. Также в картине должен появиться Джаред Лето.

Долгое время актеры спорили о сценарии, впоследствии начался карантин из-за коронавируса, а затем в Голливуде активно бастовали сценаристы и актеры.

Али все больше разочаровывался в проекте, даже несмотря на то, что он имел "чрезмерное влияние" в студии.

Махершала Али Фото: Getty Images

По ситуации высказался адвокат Махершалы Али Шелби Вайзер: "Соглашение [Али и Marvel] заключено в 2019-м, и они до сих пор ничего не сняли. Вероятно, это самая дикая ситуация в моей карьере".

Впоследствии на задержку процесса съемок отреагировал и сам Уэсли Снайпс.

""Блэйд", боже-боже-божечки. Дети все еще пытаются найти секретный ингредиент", — говорил актер.

На данный момент выход фильма отложен до ноября 2025 года, но, вероятно, стоит ожидать еще больше сообщений о переносе.

Бассам Тарик покинул режиссерское кресло еще до начала съемок, запланированных на 2022 год, став исполнительным продюсером проекта. Вместо него над картиной должен был работать француз Ян Деманж ("Белый парень Рик").

В июне 2024 года Marvel объявила, что фильм во второй раз потерял режиссера: Ян Деманж покинул команду. Студия не объяснила, почему это произошло, но объявила о сотрудничестве с пятым сценаристом — Эриком Пирсоном ("Черная вдова" и "Тор Рагнарек").

В серии фильмов о Блэйде рассказывается, как супергерой-вампир, способный ходить в солнечном свете и моментально регенерировать, борется против вампиров, которые убили его мать и едва не убили его самого.

61-летний американский актер Уэсли Снайпс сыграл Блэйда в трех фильмах, последний из которых появился на экранах в 2004 году.

Уэсли Снайпс Фото: Скриншот

Напомним, почему дочь Скарлетт Йоханссон боится смотреть ее фильмы.

Также Фокус писал о трейлере фильма "Гладиатор-2".