Мама покойной Шеннен Догерти впервые после смерти дочери вышла на связь

Шеннен Догерти много лет боролась с онкологией. Актриса готовилась к своей смерти.

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Мать Шеннен Догерти впервые высказалась о смерти звезды "Беверли-Хиллз 90210" и "Зачарованных", которая умерла на выходных, 13 июля, в возрасте 53 лет. Свое первое публичное обращение после смерти дочери Роза Догерти озвучила изданию People.

В своем обращении Роза Догерти оплакивает потерю дочери после длительной борьбы с раком, называет ее "мое сердце" и благодарит всех, кто поддерживал покойную актрису "Зачарованные" в течение ее жизни.

"Она моя прекрасная девушка и мое сердце. Наша семья хочет поблагодарить всех, кто проявлял любовь и поддержку нашей Шеннен на протяжении всей ее жизни. Мы искренне благодарны", — сказала Роза.

Заметим, что Догерти умерла в субботу (13 июля) после длительной борьбы с раком, а ее публицист Лесли Слоан подтвердила печальную новость в воскресенье.

Шеннен Догерти Фото: Getty Images

"С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Догерти. В субботу, 13 июля, она проиграла борьбу с раком после многих лет борьбы с ней", — сказала Слоун. "Преданная дочь, сестра, тетя и подруга была окружена своими близкими, а также ее собакой Боуи. Семья просит оставить их в одиночестве в это время, чтобы они могли спокойно скорбеть".

Рак молочной железы у Догерти впервые диагностировали в 2015 году, а в 2017 году наступила ремиссия. Однако в 2020 году она обнаружила, что рак вернулся как метастатический рак 4 стадии, который впоследствии распространился на мозг и кости.

Друг звезды Хизерс и онколог доктор Лоуренс Д. Пиро поделился своим последним разговором с Догерти перед ее смертью, сказав, что она оставалась источником вдохновения и была "невероятным воином", которая "так упорно боролась".

Кроме этого, Фокус писал, что Шеннен Догерти урегулировала развод с Куртом Исвариенко за день до своей смерти.