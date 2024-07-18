"Я очень гордая": Лайма Вайкуле объяснила, почему спела на украинском языке (видео)

Лайма Вайкуле поддержала Украину в войне против России. Поэтому певица не стесняется и в дальнейшем публично поддерживать народ Украины.

Related video

70-летняя латвийская певица Лайма Вайкуле, которая недавно впервые исполнила песню на украинском языке, объяснила, почему спела на украинском. Свою позицию певица озвучила в интервью каналу "Дождь".

В частности, певица заявила, что будет исполнять песню на украинском языке в дуэте с российским певцом Николаем Трубачевым, известным как исполнитель песни "Голубая луна", который выехал из России.

Певица заявила, что, по ее мнению, песня, которую они споют, станет будущим хитом. Также Лайма Вайкуле рассекретила, что спела ее первое на концерте в Латвии.

"Очень хорошая песня. Я буду ее петь с Николаем Трубачевым вместе. Но я уже порепетировала в Литве. Очень хорошая песня, я думаю, это будет хит. Мне так понравилось. Я очень боялась петь на украинском. Всегда страшно, на английском, русском, литовском, даже на французском пели, а на украинском не пели. В чем счастье, что мы можем быть разными, петь на разных языках. Это же замечательно. Я очень рада и очень горда", — сказала Вайкуле.

Заметим, что на днях в сети начало распространяться видео на котором певица исполняет песню на украинском языке. Видео сразу начало вируситься в РФ, где собрало немало критики и хейта в сторону Вайкуле. Причиной этому стало то, что ранее артистка гастролировала в РФ. Однако после аннексии Крыма артистка отказалась за любые деньги ехать на полуостров. Уже в 2022 году Вайкуле стала на сторону Украины и отменила все концерты в России.

Напомним, ранее мы писали, что Клавдия Петровна в синем платье и шляпке впервые показала свое лицо.