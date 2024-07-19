Разорвал на себе майку: Халк Хоган выступил в поддержку Дональда Трампа (видео)

Перед выступлением Дональда Трампа в Висконсине актер вышел на сцену, чтобы развлечь публику. Халк Хоган отличился выходкой, которая понравилась 45-му президенту США.

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Легенда рестлинга Халк Хоган 18 июля в Милуоки, штат Висконсин, выступил с речью на Национальном съезде Республиканской партии в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает Fox News.

70-летний Хоган знает, как устроить шоу. На сцене он вспомнил недавнее покушение на Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. "Они покушались на моего героя!", — крикнул возмущенно актер. В завершении своего выступления, со словами "Пусть "Трампамания" снова правит!" актер разорвал на себе майку.

Выходка знаменитости похоже очень понравилась 45-му президенту США. Трамп гордо улыбнулся, поаплодировал и послал ему воздушный поцелуй.

Кто такой Халк Хоган

Халк Хоган (настоящее имя которого Терри Джин Боллеа) — американский рестлер, актер, телеведущий, предприниматель и музыкант. Он широко считается самой узнаваемой звездой рестлинга во всем мире и самым популярным рестлером 1980-х годов. Свою актерскую карьеру начал с эпизодической роли в фильме "Рокки 3" в 1982 году. Снялся в нескольких фильмах, включая "Все захваты разрешены", "Коммандо из пригорода", "Мистер няня", "Спасатели Малибу", "Робоцып", "Голдбери" и ряде телевизионных шоу, включая "Гром в раю". Кроме этого, является шестикратным Чемпионом мира WCW в тяжелом весе. Его имя внесено в Зал славы WWE.

Ранее, 18 июля Фокус писал о том, что 17-летняя внучка Дональда Трампа выступила на съезде Республиканской партии. На выборах президента США в ноябре 2024 года Кай не сможет голосовать, поскольку достигнет совершеннолетия только в мае 2025 года.