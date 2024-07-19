Звезда "Женского квартала" рассказала, какой имеет гонорар за выступление (видео)

Татьяна Песик призналась, что имеет достаточно плотный график работы и редко бывает дома.

Related video

Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик, также известная, как актриса, в сериалах "Страна У" и "Танька и Володька", призналась, сколько стоит ее выступление на частном мероприятии. Подробностями своего заработка актриса поделилась в интервью на ютуб канале "КИРИЛЕНКО".

В частности, актриса призналась, что ее основной доход составляют съемки для "Женского квартала", которые проходят раз в три месяца, реклама в блоге, а также частные мероприятия — корпоративы и свадьбы.

По словам Татьяны Песик, ее присутствие на корпоративе или свадьбе обходится в сумму от 1,5 тысячи долларов (более 60 тысяч гривен).

Также актриса заявила, что желающие могут заказать команду с которой она работает, такие выступления обходятся в сумму от 2,5 тысяч долларов (от 100 тысяч гривен).

Актриса призналась, что из-за плотного графика работы, гастролей с командой и благотворительных концертов, у нее нет времени много тратить денег, поэтому она имеет очень мало расходов на себя. Однако, по ее словам, сколько бы денег ей не дали бы, она хотела бы все их "транжирить".

Напомним, ранее мы писали, студия "Квартал 95" прокомментировала выезд Руслана Ханумака в США.

Кроме этого, Фокус писал, что Ирина Гатун прокомментировала скандальный номер "Квартала 95" об оккупированном Скадовске.