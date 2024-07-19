Зірка "Жіночого кварталу" розповіла, який має гонорар за виступ (відео)

Тетяна Песик зізналася, що має досить щільний графік роботи і рідко буває вдома.

Related video

Зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик, також відома, як акторка, у серіалах "Країна У" та "Танька і Володька", зізналася, скільки коштує її виступ на приватному заході. Подробицями свого заробітку акторка поділилася в інтерв'ю на ютуб каналі "КИРИЛЕНКО".

Зокрема, акторка зізналася, що її основний дохід складають зйомки для "Жіночого кварталу", які проходять раз у три місяці, реклама у блозі, а також приватні заходи — корпоративи та весілля.

За словами Тетяни Песик, її присутність на корпоративі чи весіллі обходиться у суму від 1,5 тисячі доларів (понад 60 тисяч гривень).

Також акторка заявила, що бажаючі можуть замовити команду з якою вона працює, такі виступи обходяться у суму від 2,5 тисяч доларів (від 100 тисяч гривень).

Акторка зізналася, що через щільний графік роботи, гастролі з командою та благодійні концерти, у неї немає часу багато витрачати грошей, тому вона має дуже мало витрат на себе. Однак, за її словами, скільки б грошей їй не дали б, вона хотіла б всі їх "тринькати".

Нагадаємо, раніше ми писали, студія "Квартал 95" прокоментувала виїзд Руслана Ханумака до США.

Крім цього, Фокус писав, що Ірина Гатун прокоментувала скандальний номер "Кварталу 95" про окупований Скадовськ.