На машину Насти Ивлеевой, которую она купила в кредит, наложили арест из-за налоговых долгов

Настя Ивлеева публично никак не комментирует свои финансовые проблемы и долги перед госучреждениями РФ.

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На машину российского блогера Насти Ивлеевой, которая ранее работала телеведущей украинского тревел-шоу "Орел и Решка" наложили арест из-за долгов по налогам. Такую информацию сообщают российские СМИ.

В частности, известно, что Настя Ивлеева приобрела в 2023 году Lamborghini за 40 млн рублей. Машину блогерша взяла в кредит на семь лет. Однако из-за налоговых долгов перед Федеральной налоговой службой России (ФНС), машину блогера собираются изъять.

На данный момент долг перед ФНС составляет почти 21 миллион рублей. Несмотря на арест, Ивлеева продолжает кататься на Lamborghini, даже нарушая правила дорожного движения.

Настя Ивлеева Фото: t.me/ivleeva360

Как пишут российские СМИ, за год за рулем машины блогерша заработала 72 штрафа за превышение скорости на общую сумму 100 тыс. рублей.

Зато представители Ивлеевой пока никак не комментируют ситуацию с налоговыми долгами.

Заметим, что длительное время Настя Ивлеева работала на украинском тревел-шоу "Орел и Решка". Когда началась полномасштабная война в Укарине телеведущая выступила за мир. Однако уже впоследствии изменила свое мнение, из-за скандала с проведением "голой вечеринки", после которой в жизни блогера началась "черная полоса". Блогерша на несколько месяцев исчезла из информационного пространства, однако вернувшись изменила свою позицию как блогера. В частности, в свое 33-летие в марте онаотправилась на Донбасс и в том числе посетила Мариуполь. Также блогерша дала интервью в котором она призналась, в любви к Путину и в том, что финансирует российскую армию.

Напомним, ранее мы писали, что Настю Ивлееву оштрафовали за "дискредитацию российской армии".

Кроме этого, Фокус писал, что Настя Ивлеева украла идею тревел-шоу "Орел и Решка": теперь блогерша будет снимать его в России.