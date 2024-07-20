Ракам -- богатство, Козерогам -- удача: Таро-прогноз на деньги в августе 2024

Разбираемся, каким будет финансовое положение представителей Зодиака, с учетом влияния сложных астрологических аспектов.

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Вторая половина июля 2024 впечатляет население Земли удивительными и неожиданными событиями, и все — благодаря опасному соединению планет Марса и Урана, которые решили объединить пути на короткое время в сфере влияния звезды дьявола — Алголь. Другое название звезды — голова медузы Горгоны: именно ее держит Персей в руках в своем созвездии.

Этот аспект будет еще долго влиять на жизнь на планете, в том числе — в сфере финансов и диджитал. Посмотрим, какой будет сфера финансов для всех знаков Зодиакального круга, с учетом такого весомого влияния значимого астрологического аспекта.

Овен

Таро-прогноз на деньги в августе 2024 для Овнов

Овнам удастся выйти на новый уровень доходов или качественно и удачно сменить работу. Вам предложат что-то хорошее, возможно, лучше, чем вы себе представляли.Нужно принимать предложение без колебаний!

Телец

Таро-прогноз на деньги в августе 2024 для Тельцов

Тельцам предстоит отстаивать свои позиции и бороться за то, что уже у них есть! К сожалению, о новых достижениях пока что говорить рано: нужно защитить ваше имущество и доходы. Август 2024 может стать не самым простым месяцем года для Тельцов.

Близнецы

Таро-прогноз на деньги в августе 2024 для Близнецов

Близнецы, у вас будут качели. Вас будет бросать из стороны в сторону — от новых начинаний — к ожиданиям от старых. В итоге месяц будет довольно удачным для представителей знака, но слишком неоднозначным в эмоциональном и рациональном плане.

Рак

Таро-прогноз на деньги в августе 2024 для Раков

Раки решат заняться чуть ли не теневыми схемами, причем удачно. Возможно, в поле зрения представителей знака попадут не самые очевидные источники доходов. Одним словом — месяц под арканом Дьявола говорит нам о многом. Но аркан Мир сообщает о важном этапе перехода на другой уровень. Месяц будет интересным и "урожайным".

Лев

Таро-прогноз на деньги в августе 2024 для Львов

Львы будут эмоционально наполненными и пойдут за своей звездой или смогут приступить к реализации своей давней мечты. Но стоит опасаться ударов, откуда не ждали. Не все вам откроется и многое вам предстоит познавать империческим путем, что не всегда бывает просто.

Дева

Таро-прогноз на деньги в августе 2024 для Дев

У Дев, как всегда будет много ответственности, но и хорошие доходы не заставят себя долго ждать. Все начатое в июле 2024 — перекочует или просто продолжится в августе 2024. Вам будет везти. Хотя, Девы часто называют свое везение "трудолюбием".

Весы

Таро-прогноз на деньги в августе 2024 для Весов

Весы, вам с деньгами не особенно будет везти, лучше подождать до лучших времен. Не ввязывайтесь в судебные разбирательства — они обернутся против вас, не пытайтесь играть в азартные игры или делать ставки на спортивные игры: в этот период все это не ваше — можете многое потерять. Старайтесь сохранить то, что есть.

Скорпион

Таро-прогноз на деньги в августе 2024 для Скорпионов

Скорпионы будто и не ожидают о периода ничего хорошего: оно и правильно! Стагнация, неудачная поездка (лучше ее по возможности отложить), новые незначительные начинания с туманной перспективой, недоразумения с детьми, которые будут досаждать. Возможно, получите решение по давнему разбирательству или судебному делу — не самое позитивное.

Стрелец

Таро-прогноз на деньги в августе 2024 для Стрельцов

У Стрельцов август 2024 будет больше про эмоции — не про деньги. У представителей знака хорошие перспективы для знакомств, не смотря на ретро Меркурий в августе. С вами будут любовь, эмоции, радость и неожиданные знакомства, способные перерасти во что-то значительное.

Козерог

Таро-прогноз на деньги в августе 2024 для Козерогов

У Козерогов будет много возможностей, в том числе, в сфере финансов. Вам будут многое приносить на блюдечке с каемочкой и вы даже не будете понимать, как это все происходит с вами, без малейших сложностей. Отличный период и очень легкий.

Водолей

Таро-прогноз на деньги в августе 2024 для Водолеев

У Водолеев в августе 2024 будут не столько финансы, сколько планы на их получение в будущем. Вы будете полны хаотичной энергии. Она никуда вас не приведет, но энтузиазма в вас будет много. Вообще, такое впечатление, что Водолеи впадут в детство и будут пребывать в этом состоянии инфантильного ожидания чуда какое-то время.

Рыбы

Таро-прогноз на деньги в августе 2024 для Рыб

Рыбы, просто подождите сентябрь. Сделки и знакомства — на стопе. Отчетливую картинку увидеть будет сложно. Другими словами, Рыбам показан отдых в августе, ничего другого у вас все равно не получится.