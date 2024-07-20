Ракам -- багатство, Козерогам -- удача: Таро-прогноз на гроші в серпні 2024 року

Розбираємося, яким буде фінансове становище представників Зодіаку, з урахуванням впливу складних астрологічних аспектів.

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Друга половина липня 2024 року вражає населення Землі дивовижними та несподіваними подіями, і все — завдяки небезпечному з'єднанню планет Марса та Урана, які вирішили об'єднати шляхи на короткий час у сфері впливу зірки диявола — Алгола. Інша назва зірки — голова медузи Горгони: саме її тримає Персей у руках у своєму сузір'ї.

Цей аспект буде ще довго впливати на життя на планеті, зокрема — у сфері фінансів і діджитал. Подивимося, якою буде сфера фінансів для всіх знаків Зодіакального кола, з урахуванням такого вагомого впливу значущого астрологічного аспекту.

Овен

Таро-прогноз на гроші в серпні 2024 року для Овнів

Овнам вдасться вийти на новий рівень доходів або якісно і вдало змінити роботу. Вам запропонують щось хороше, можливо, краще, ніж ви собі уявляли. Потрібно приймати пропозицію без вагань!

Телець

Таро-прогноз на гроші в серпні 2024 для Тельців

Тельцям доведеться відстоювати свої позиції і боротися за те, що вже у них є! На жаль, про нові досягнення поки що говорити рано: потрібно захистити ваше майно і доходи. Серпень 2024 може стати не найпростішим місяцем року для Тельців.

Близнюки

Таро-прогноз на гроші в серпні 2024 року для Близнюків

Близнюки, у вас будуть гойдалки. Вас кидатиме з боку в бік — від нових починань — до очікувань від старих. У підсумку місяць буде доволі вдалим для представників знака, але надто неоднозначним в емоційному і раціональному плані.

Рак

Таро-прогноз на гроші в серпні 2024 року для Раків

Раки вирішать зайнятися мало не тіньовими схемами, причому вдало. Можливо, у поле зору представників знака потраплять не найочевидніші джерела доходів. Одним словом — місяць під арканом Диявола говорить нам багато про що. Але аркан Мир повідомляє про важливий етап переходу на інший рівень. Місяць буде цікавим і "врожайним".

Лев

Таро-прогноз на гроші в серпні 2024 року для Львів

Леви будуть емоційно наповненими і підуть за своєю зіркою або зможуть приступити до реалізації своєї давньої мрії. Але варто побоюватися ударів, звідки не чекали. Не все вам відкриється і багато чого вам доведеться пізнавати імперичним шляхом, що не завжди буває просто.

Діва

Таро-прогноз на гроші в серпні 2024 року для Дів

У Дів, як завжди, буде багато відповідальності, але й хороші доходи не змусять себе довго чекати. Все розпочате в липні 2024 — перекочує або просто продовжиться в серпні 2024. Вам буде щастити. Хоча, Діви часто називають своє везіння "працьовитістю".

Ваги

Таро-прогноз на гроші в серпні 2024 року для Терезів

Терези, вам із грошима не особливо щаститиме, краще почекати до кращих часів. Не вплутуйтеся в судові розгляди — вони обернуться проти вас, не намагайтеся грати в азартні ігри або робити ставки на спортивні ігри: у цей період усе це не ваше — можете багато чого втратити. Намагайтеся зберегти те, що є.

Скорпіон

Таро-прогноз на гроші в серпні 2024 року для Скорпіонів

Скорпіони ніби й не очікують від періоду нічого хорошого: воно й правильно! Стагнація, невдала поїздка (краще її за можливості відкласти), нові незначні починання з туманною перспективою, непорозуміння з дітьми, які будуть докучати. Можливо, отримаєте рішення щодо давнього розгляду або судової справи — не найпозитивніше.

Стрілець

Таро-прогноз на гроші в серпні 2024 для Стрільців

У Стрільців серпень 2024 буде більше про емоції — не про гроші. У представників знака хороші перспективи для знайомств, незважаючи на ретро Меркурій у серпні. З вами будуть любов, емоції, радість і несподівані знайомства, здатні перерости в щось значне.

Козеріг

Таро-прогноз на гроші в серпні 2024 року для Козерогів

У Козерогів буде багато можливостей, зокрема, у сфері фінансів. Вам будуть багато чого приносити на блюдечку з облямівкою, і ви навіть не будете розуміти, як це все відбувається з вами, без найменших складнощів. Чудовий період і дуже легкий.

Водолій

Таро-прогноз на гроші в серпні 2024 для Водоліїв

У Водоліїв у серпні 2024 будуть не стільки фінанси, скільки плани на їхнє отримання в майбутньому. Ви будете сповнені хаотичної енергії. Вона нікуди вас не приведе, але ентузіазму у вас буде багато. Взагалі, таке враження, що Водолії впадуть у дитинство і перебуватимуть у цьому стані інфантильного очікування дива якийсь час.

Риби

Таро-прогноз на гроші в серпні 2024 для Риб

Риби, просто почекайте вересень. Угоди і знайомства — на стопі. Чітку картинку побачити буде складно. Інакше кажучи, Рибам показаний відпочинок у серпні, нічого іншого у вас однаково не вийде.