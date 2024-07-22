Обидное прозвище: как дразнили короля Чарльза в австралийской школе (фото)

17-летний Чарльз был отправлен в отдаленную школу в Австралии на два семестра. По мнению монарха, пребывание в Тимбертопе было полезно для формирования его характера.

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Король Великобритании Чарльз ІІІ, будучи подростком, учился шесть месяцев в школе в Австралии. Это время он вспоминает с теплотой, называя его "лучшей частью" своего образования, несмотря на насмешки одноклассников, сообщает Мirror.

Известно, что в 1966 году, когда Чарльзу было 17 лет, его отправили на пансион в кампус Тимбертоп школы Geelong Grammar, расположенный в отдаленной части штата Виктория. Школа в горной местности делает упор на обучение на открытом воздухе и фокусируется на развитии самостоятельности.

По данным журналистов, принц был на два года старше большинства одноклассников. В программу обучения входили изнурительные походы, бег по пересеченной местности, катание на лыжах, одиночные походы и рубка дров, чтобы обеспечить горячую воду для душа. У сына Елизаветы ІІ было собственное простое жилье вдали от внимания СМИ и королевских обязанностей. В этой школе Чарльз мог быть самим собой.

Монарх называет этот опыт "несомненно лучшей частью" своего обучения. По его словам, два семестра, которые он провел в суровой школе, помогли ему стать правителем, которым он является сейчас.

Чарльз в подростковом возрасте с отцом Филиппом

Во время предыдущего визита на отдаленный континент монарх сказал: "Часть моего собственного образования проходила здесь, в Австралии. Честно говоря, это была лучшая часть. Пока я был здесь, с меня срезали кусочки Помми (так называют английских иммигрантов в Австралии, — ред.), как щепки со старого блока".

Несмотря на то, что Чарльз описывал 100-километровые походы "в окровавленной рубашке" как "ад" и на то, что другие студенты дразнили его, называя "Помми-ублюдком", ему явно нравилось проводить там время.

"Посмотрите, что это для меня сделало. Ей-богу, это было полезно для характера", — отметил король Великобритании.

Свидетели обучения Чарльза в школе отмечают, что он учился обычному общению со сверстниками подальше от Букингемского дворца и был хорошим парнем. Правда, непонятно почему ему дали столь оскорбительное прозвище.

"Я не уверен, почему королевские родители выбрали Тимбертоп. Они, конечно, хотели, чтобы он находился в практичной среде и учился жить с другими вне суеты королевских обязательств, и именно это и произошло. Охрана держалась на заднем плане. Один из моих братьев был там в то время и думал, что он хороший парень. Он просто тусовался со всеми остальными", — рассказал журналистам Джереми Мадин, который учился в кампусе в начале 1960-х годах.

Напомним, 17 июля сообщалось, что король Великобритании Чарльз ІІІ во время исторического визита на Нормандские острова подарил королевский титул редкой породе коз.