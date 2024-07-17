Чарльз ІІІ подарил королевский титул редкой породе коз (фото)

Королевские титулы иногда предоставляются малоизвестным представителям фауны, но с большой осторожностью. Порода коз с острова Гернси имеет уникальную историю, насчитывающую 200 лет.

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Король Великобритании Чарльз ІІІ во время исторического визита на Нормандские острова подарил королевский титул редкой породе коз, когда-то спрятанной от нацистов, чтобы обеспечить ее выживание, сообщает Мirror.

Прибывая на острове Гернси Его Величество постановил, что редкая порода животных будет называться королевской золотой гернсийской козой.

Во время необычной церемонии Чарльз заручился помощью местного 9-летнего школьника Джо Мартина, чтобы повесить гравированный латунный колокольчик на шею Саммервилль Тэмсин, восьмилетней гернсийской козы золотистого окраса. Джо рассказал, что накануне он вымыл свою любимицу "Тэм Тэм", как он ее называет, кондиционером Head and Shoulders, чтобы она была максимально шелковистой. Мама мальчика, Ребекка, сказала, что она "взволнована" новым королевским титулом козы, добавив: "Это даст гораздо большее признание породе и, надеюсь, защитит ее будущее".

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла на острове Гернси Фото: Getty Images

Королевские титулы иногда предоставляются малоизвестным представителям фауны, но с большой осторожностью, по рекомендации Кабинета министров с применением строгих стандартов.

Что известно о породе

Молочная порода, отличающаяся золотистой кожей и коричневой шерстью, имеет уникальную историю, насчитывающую 200 лет. Считалось, что они вымерли, пока местная жительница Мириам Милбурн не открыла породу заново в 1920-х годах и не начала разводить их, спрятав у себя дома в 1940-х годах, когда нацистские войска оккупировали остров. Затем в 1950-х годах она начала программу разведения и обеспечила их выживание.

Напомним, 11 июля сообщалось, что королева Камилла внезапно почтила память принцессы Дианы.