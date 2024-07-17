Чарльз ІІІ подарував королівський титул рідкісній породі кіз (фото)

Королівські титули іноді надаються маловідомим представникам фауни, але з великою обережністю. Порода кіз з острова Гернсі має унікальну історію, що налічує 200 років.

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Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час історичного візиту на Нормандські острови подарував королівський титул рідкісній породі кіз, колись захованій від нацистів, щоб забезпечити її виживання, повідомляє Мirror.

Прибуваючи на острові Гернсі, Його Величність ухвалив, що рідкісна порода тварин називатиметься королівською золотою гернсійською козою.

Під час незвичайної церемонії Чарльз заручився допомогою місцевого 9-річного школяра Джо Мартіна, щоб повісити гравірований латунний дзвіночок на шию Саммервілль Темсін, восьмирічної гернсійської кози золотистого забарвлення. Джо розповів, що напередодні він вимив свою улюбленицю "Тем Тем", як він її називає, кондиціонером Head and Shoulders, щоб вона була максимально шовковистою. Мама хлопчика, Ребека, сказала, що вона "схвильована" новим королівським титулом кози, додавши: "Це дасть набагато більше визнання породі і, сподіваюся, захистить її майбутнє".

Король Чарльз ІІІ і королева Камілла на острові Гернсі Фото: Getty Images

Королівські титули іноді надаються маловідомим представникам фауни, але з великою обережністю, за рекомендацією Кабінету міністрів із застосуванням суворих стандартів.

Що відомо про породу

Молочна порода, що вирізняється золотистою шкірою і коричневою шерстю, має унікальну історію, що налічує 200 років. Вважалося, що вони вимерли, поки місцева мешканка Міріам Мілбурн не відкрила породу наново в 1920-х роках і не почала розводити їх, сховавши у себе вдома в 1940-х роках, коли нацистські війська окупували острів. Потім у 1950-х роках вона почала програму розведення і забезпечила їхнє виживання.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що королева Камілла раптово вшанувала пам'ять принцеси Діани.