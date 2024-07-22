"Не теряем умения радоваться": Маша Ефросинина поделилась снимком с мужем-военным (фото)

Пара в браке более 20 лет. Ефросинина и Хромаев воспитывают двоих детей: 20-летнюю дочь Нану и 9-летнего сына Александра.

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Украинская телеведущая, общественный деятель, инфлюенсер Маша Ефросинина на днях опубликовала фотографию с мужем, бывшем бизнесменом, Тимуром Хромаевым, который сейчас служит в ВСУ. На своей странице в Instagram она рассказала об их недавнем свидании.

По словам Ефросининой, супругам удалось увидеться в прошлом месяце. Пара присутствовала на официальном открытии центра Superhumans во Львове, которое состоялось 20 июня. Центр бесплатно предоставляет услуги по протезированию, реабилитации, реконструктивной хирургии, восстановлению слуха и психологической поддержке военных и гражданских.

"Это одно из наших редких свиданий с мужем. Антон Кулаковский подловил этот момент вечером на встрече с друзьями. Счастлива, что мы с Тимуром не теряем умения радоваться", — подписала снимок знаменитость.

Слухи о разводе

Последние полгода ходят слухи, что Маша Ефросинина и Тимур Хромаев находятся на грани развода. Однако, пара опровергает эту информацию.

В частности, телеведущая рассказала, что о разводе с Тимуром она узнала от своей дочери Наны, которая прислала ей видео с тик-тока, где было написано: "Маша Ефросинина и Тимур Хромаев. Причина очевидна — молодая любовница Тимура".

Маша подчеркнула, что эта новость для нее не была удивительной, ведь она знает, что она ни с кем его не застала.

Тимур об их разводе узнал от друзей, которые также увидели видео. Он отметил, что на этой теме очень легко спекулировать, потому что многие семьи в Украине сейчас испытывают свои отношения и не все выдерживают сложности.

"Это мягкая почва для того, чтобы спекулировать. И, видимо, людям надо давать ответ. Борщи, носки — все это есть, а больше ничего нет. Я понимаю, что для многих эта правда очень тяжелая", — отметил Хромаев.

Кроме того, о том, что Маша и Тимур переживают кризис в отношениях в апреле сообщал блогер Богдан Беспалов.