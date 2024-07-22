"Не втрачаємо вміння радіти": Маша Єфросиніна поділилася знімком із чоловіком-військовим (фото)

Пара у шлюбі понад 20 років. Єфросиніна та Хромаєв виховують двох дітей: 20-річну доньку Нану та 9-річного сина Олександра.

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Українська телеведуча, громадська діячка, інфлюенсерка Маша Єфросиніна днями опублікувала фотографію з чоловіком, колишнім бізнесменом Тимуром Хромаєвим, який зараз служить у ЗСУ. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла про їхнє недавнє побачення.

За словами Єфросиніної, подружжю вдалося побачитися минулого місяця. Пара була присутня на офіційному відкритті центру Superhumans у Львові, яке відбулося 20 червня. Центр безоплатно надає послуги з протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії, відновлення слуху та психологічної підтримки військових і цивільних.

"Це одне з наших рідкісних побачень із чоловіком. Антон Кулаковський підловив цей момент увечері на зустрічі з друзями. Щаслива, що ми з Тимуром не втрачаємо вміння радіти", — підписала знімок знаменитість.

Чутки про розлучення

Останні пів року ходять чутки, що Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв перебувають на межі розлучення. Однак пара спростовує цю інформацію.

Зокрема телеведуча розповіла, що про розлучення з Тимуром вона дізналася від своєї доньки Нани, яка надіслала їй відео з тік-току, де було написано: "Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв. Причина очевидна — молода коханка Тимура".

Маша наголосила, що ця новина для неї не була дивовижною, адже вона знає, що вона ні з ким його не застала.

Тимур про їхнє розлучення дізнався від друзів, які також побачили відео. Він зазначив, що на цій темі дуже легко спекулювати, бо багато родин в Україні зараз випробовують свої стосунки і не всі витримують складнощі.

"Це м'який ґрунт для того, щоб спекулювати. І, мабуть, людям треба давати відповідь. Борщі, шкарпетки — все це є, а більше нічого немає. Я розумію, що для багатьох ця правда дуже важка", — зазначив Хромаєв.

Крім того, про те, що Маша і Тимур переживають кризу у стосунках, у квітні повідомляв блогер Богдан Беспалов.