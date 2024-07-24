Споет одну песню: какой гонорар получит тяжелобольная Селин Дион за выступление в Париже

Звезда сцены выступит перед Олимпийскими играми 2024 года. Она несколько лет не пела перед публикой на фоне тяжелой болезни.

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56-летняя канадская певица Селин Дион выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в пятницу, 26 июля 2024 года. Об этом пишет TMZ.

Сообщается, что тяжелобольная артистка получит 2 миллиона долларов за выступление в Париже. Селин представит только одну песню, однако, какую именно, пока неизвестно.

Накануне Дион была замечена во время регистрации в отеле Royal Monceau в столице Франции, а источники подтвердили, что она должна спеть перед французами и гостями страны во время долгожданных Олимпийских игр 2024 года.

Выход Дион на сцену станет ее первым публичным выступлением за много лет, ведь она борется с синдромом мышечной скованности.

Селин Дион Фото: Скрин видео

В 2021 году канадская певица прекратила выступление в Лас-Вегасе из-за мышечных спазмов.

В декабре 2022 года Селин сообщила, что у нее диагностировали синдром ригидного человека, редкое неврологическое расстройство, которое вызывает болезненную и прогрессирующую ригидность и скованность мышц.

В своем недавнем документальном фильме "I Am: Celine Dion" певица глубже рассказала о своей борьбе за здоровье, в частности, показала кадры, на которых у нее несколько минут был приступ.

Источники также говорили, что Дион вернется на сцену и, вероятно, даст ограниченное количество шоу в Resorts World Theatre — примерно во время Гран-при Лас-Вегаса в ноябре 2024 года.

Напомним, Селин Дион рассказала о борьбе с тяжелой болезнью.

Также Фокус писал о редком фото 13-летних детей Селин Дион.