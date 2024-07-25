Ольга Сумская показала редкий снимок с младшей дочкой (фото)
Анна пошла по стопам своих звездных родителей. Она учится в театральном вузе и играет в спектаклях с мамой.
57-летняя украинская актриса Ольга Сумская показала редкое фото с 22-летней дочерью Анной. Семейный снимок звезда экрана опубликовала в Instagram.
Сумская и ее наследница устроили себе небольшой отдых и в заведении наслаждались компанией друг друга. Для выхода в свет дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка выбрала черный наряд, который дополнила аксессуарами, в частности, очками.
Народная артистка Украины не стала подписывать фото с младшей дочкой.
22-летняя Анна пошла по стопам своих звездных родителей и поступила в театральный вуз. Она уже даже играет в спектаклях с мамой.
Отметим, что, кроме Анны, у Ольги Сумской есть старшая дочь от первого брака Антонина Паперная, которая живет в РФ. Там она вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча, с которым воспитывает двоих детей.
"Меня поймут только те матери, дети которых там. Это очень тяжело. Я не имею никакого права оправдываться, что-то кому-то доказывать, потому что я вижу обездоленных несчастных матерей, отцов, которые потеряли своих детей", — признавалась Сумская.
Напомним, Ольга Сумская обратилась к старшей дочери Антонине, которая живет в России.
Также Фокус писал о дне рождения мужа Ольги Сумской.