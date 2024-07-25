Ольга Сумская показала редкий снимок с младшей дочкой (фото)

Анна пошла по стопам своих звездных родителей. Она учится в театральном вузе и играет в спектаклях с мамой.

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57-летняя украинская актриса Ольга Сумская показала редкое фото с 22-летней дочерью Анной. Семейный снимок звезда экрана опубликовала в Instagram.

Сумская и ее наследница устроили себе небольшой отдых и в заведении наслаждались компанией друг друга. Для выхода в свет дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка выбрала черный наряд, который дополнила аксессуарами, в частности, очками.

Народная артистка Украины не стала подписывать фото с младшей дочкой.

Ольга Сумская с дочерью Анной Фото: olgasumska

22-летняя Анна пошла по стопам своих звездных родителей и поступила в театральный вуз. Она уже даже играет в спектаклях с мамой.

Отметим, что, кроме Анны, у Ольги Сумской есть старшая дочь от первого брака Антонина Паперная, которая живет в РФ. Там она вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча, с которым воспитывает двоих детей.

"Меня поймут только те матери, дети которых там. Это очень тяжело. Я не имею никакого права оправдываться, что-то кому-то доказывать, потому что я вижу обездоленных несчастных матерей, отцов, которые потеряли своих детей", — признавалась Сумская.

Напомним, Ольга Сумская обратилась к старшей дочери Антонине, которая живет в России.

Также Фокус писал о дне рождения мужа Ольги Сумской.