"Спасибо за наше чувство": Ольга Сумская обратилась к мужу (фото)

Виталий Борисюк накануне отметил 61-летие. Они с Сумской женаты 28 лет.

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18 июля 2024 года актер Виталий Борисюк отметил свое 61-летие. По этому поводу жена показалась в его объятиях.

"Витасик, родной, с днем рождения! Спасибо вселенной за наше чувство!" — обратилась к имениннику Ольга Сумская.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Сумская также показала несколько моментов с празднования возлюбленного, а в качестве музыкального сопровождения выбрала песню в исполнении мужа "Обними меня".

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Звездная пара состоит в браке 28 лет и воспитывает общую дочь Анну. Кроме нее, у Ольги Сумской есть дочь от первого брака — Антонина Паперная. Она давно живет в РФ и замалчивает позицию относительно войны в Украине.

По словам Сумской, эта тема очень болезненна для нее, а старшая наследница не может уехать из России из-за маленьких детей.

"Там прослушивается все. Звонить можно, но говорить очень сдержанно. Я просто смотрю на внуков, как они растут", — говорила Сумская.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Напомним, Ольга Сумская показала редкие кадры с дочкой от Виталия Борисюка.

Также Фокус писал о том, какое гражданство у Антонины Паперной.