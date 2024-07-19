"Дякую за наше почуття": Ольга Сумська звернулася до чоловіка (фото)

Віталій Борисюк напередодні відзначив 61-річчя. Вони із Сумською одружені 28 років.

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18 липня 2024 актор Віталій Борисюк відзначив своє 61-річчя. З цього приводу дружина показалася в його обіймах.

"Вітасік, рідний, з днем народження! Дякую всесвіту за наше почуття!" — звернулася до іменинника Ольга Сумська.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Сумська також показала кілька моментів зі святкування коханого, а в ролі музичного супроводу обрала пісню у виконанні чоловіка "Обійми мене".

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Зіркова пара перебуває у шлюбі 28 років та виховує спільну доньку Ганну. Окрім неї, в Ольги Сумської є донька від першого шлюбу — Антоніна Паперна. Вона давно мешкає в РФ та замовчує позицію щодо війни в Україні.

За словами Сумської, ця тема дуже болюча для неї, а старша спадкоємиця не може виїхати з Росії через маленьких дітей.

"Там прослуховується все. Телефонувати можна, але говорити дуже стримано. Я просто дивлюся на онуків, як вони ростуть", — говорила Сумська.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Нагадаємо, Ольга Сумська показала рідкісні кадри з донькою від Віталія Борисюка.

Також Фокус писав про те, яке громадянство в Антоніни Паперної.