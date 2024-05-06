Ольга Сумская показала редкие кадры с младшей дочерью Анной (фото)

Звездная семья посетила храм и выставку писанок в столице Украины. Актриса и ее наследница выбрали вышитые наряды для большого праздника.

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Украинская актриса Ольга Сумская показала редкие кадры с младшей дочкой. Пасхальными снимками звезда экрана делится в Instagram.

Накануне знаменитость с мужем Виталием Борисюком и их 22-летней дочерью Анной посетили храм, где святили пасхальные корзины. Звезда "Роксоланы" появилась на публике в вышитом платье. Тем временем ее младшая наследница позировала для семейных фото в рубашке и свободных черных брюках.

"Христос Воскрес, дорогие друзья! С Пасхой! Береги, Боже, нашу родную Украину! Спасибо защитникам за эти счастливые мгновения жизни", — отметила Ольга Сумская.

Звездная семья также посетила выставку писанок во дворе Верхней Лавры в Киеве.

Ольга Сумская с семьей

"С Пасхой!!!! Какая Аня красавица!!!!" — написала в комментариях другая украинская актриса Наталка Денисенко.

Младшая дочь Ольги Сумской

Отметим, что, кроме Анны, у Сумской есть старшая дочь от первого брака Антонина Паперная, которая живет в РФ. Там она вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча, с которым воспитывает двоих детей.

Старшая дочь Ольги Сумской с мужем Фото: yaglych

"Там прослушивается все. Звонить можно, но говорить очень сдержанно. Я просто смотрю на внуков, как они растут", — рассказывала Ольга Сумская, которую время от времени спрашивают о дочери, которая продолжает жить в России.

Напомним, Ольга Сумская рассказала, какое гражданство у ее дочери Антонины.

Также Фокус писал о том, как украинские звезды встретили Пасху 2024.