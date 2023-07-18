Ольга Сумская показала редкое фото младшей дочери

Знаменитость рассказала о достижениях наследницы.

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56-летняя украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская показала редкое фото с младшей дочерью Анной. Снимком с наследницей звезда экрана поделилась в Instagram.

Знаменитость поздравила 21-летнюю дочь с успешным окончанием высшего учебного заведения.

"Дочка, Аннуся наша родненькая, @gandzyazen поздравляем тебя, солнышко, с окончанием нашей альма-матер им.Карпенко-Карого и получением диплома с отличием! ❤️👏🏻" — написала актриса.

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Ольга Сумская с дочерью

В частности, Ольга Сумская анонсировала ряд спектаклей с участием дочери — "Декамерон" и "За двумя зайцами".

"Красавицы! Но дочка все же более папина, простите, Оля 🙂", "Папина дочка. На маму не похожа, но очень симпатичная", "Необыкновенная красавица-дочь, все лучшее вобрала от мамы и папы, пусть ей повезет🌹", — пишут подписчики украинской актрисы.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк с дочкой

Кроме 21-летней Анны, у Ольги Сумской есть старшая дочь от первого брака Антонина Паперная, которая живет в России. Там девушка вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча, с которым воспитывает двоих детей.

Напомним, Ольга Сумская рассказала о старшей дочери, которая живет в России.

Также Фокус писал о поздравлении Виталия Борисюка с днем рождения от Ольги Сумской летом 2022.