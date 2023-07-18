Ольга Сумська показала рідкісне фото меншої доньки

Знаменитість розповіла про досягнення спадкоємиці.

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56-річна українська акторка та телеведуча Ольга Сумська показала рідкісне фото з молодшою донькою Ганною. Знімком зі спадкоємицею зірка екрану поділилася в Instagram.

Знаменитість привітала 21-річну доньку з успішним закінченням вищого навчального закладу.

"Доця, Ганнуся наша рідненька, @gandzyazen вітаємо тебе, сонечко, з закінченням нашої альма-матер ім.Карпенка-Карого і отриманням диплома з відзнакою!❤️👏🏻" — написала акторка.

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Ольга Сумська з донькою

Зокрема Ольга Сумська анонсувала низку вистав за участі доньки — "Декамерон" та "За двома зайцями".

"Красуні! Але доця все ж більш татусева, вибачте, Олю 🙂", "Татова доня.На маму не схожа,але дуже симпатична", "Надзвичайна красуня-донечка, все краще увібрала від мами і тата, хай їй щастить🌹", — пишуть підписники української акторки.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк з донькою

Окрім 21-річної Ганни, в Ольги Сумської є старша донька від першого шлюбу Антоніна Паперна, яка живе в Росії. Там дівчина одружилася з російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує двох дітей.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла про старшу доньку, яка живе в Росії.

Також Фокус писав про привітання Віталія Борисюка з днем народження від Ольги Сумської влітку 2022.