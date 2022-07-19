"Головне, що ми разом". Ольга Сумська привітала чоловіка з днем народження

Пара у 2022 святкує 26-ту річницю життя у шлюбі.

55-річна українська акторка Ольга Сумська зворушливо привітала з днем народження свого чоловіка. На Instagram-сторінці зірка українського кіно розмістила фотографію іменинника та написала кілька слів, адресованих актору Віталію Борисюку.

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18 липня 2022 чоловікові Ольги Сумської виповнилося 59 років.

"З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ @vitaliyborysyuk ,ВІТАСІК!❤️Коханий, головне, що ми разом!, — звернулася до іменинника українська акторка.

До привітань приєдналися і колеги з цеху Ольги Сумської.

"З Днем народження 💛💙 Здоров'я міцного та здійснення мрій під мирним небом ❤️", — прокоментувала фото Віталія Борисюка з жовто-блакитними кульками телеведуча Надія Матвієнко. А Лілія Ребрик зазначила, що ми обов'язково "Переможемо!".

[ + – ] Віталію Борисюку виповнилося 59 років

Навесні 2022 Ольга Сумська та Віталій Борисюк відсвяткували 26-ту річницю життя в офіційному шлюбі.

"26 років разом…Незабутні ,хвилюючі ,щасливі миті життя… 👰🏼‍♀️🤵🏻 Вітаю тебе,коханий @vitaliyborysyuk ❤️❤️", — підписала тоді архівні кадри з дня весілля українська акторка.

Зіркова пара виховує спільну доньку Анну. Окрім неї, в Ольги Сумської є донька від першого шлюбу — Антоніна Паперна. Дівчина давно мешкає в Росії та замовчує свою публічну позицію щодо війни в Україні.

[ + – ] Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружені 26 років

Нагадаємо, старша донька Ольги Сумської відвідала офіційний захід у РФ разом зі своїм чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем.

Також Фокус писав про коментар Ольги Сумської щодо мовчання своєї доньки.