Донька Ольги Сумської відвідала прем'єру фільму у РФ разом зі своїм чоловіком (фото)

Антоніна Паперна продовжує мовчати про війну в Україні.

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Донька Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка живе та працює в Росії, відвідала зі своїм чоловіком прем'єру фільму "Припливли". Фото та відео із заходу ділилося видання Peopletalk у своєму Instagram.

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[ + – ] Антоніна Паперна та Володимир Яглич

31-річна Антоніна, яка мовчить щодо війни в Україні, вийшла у світ зі своїм чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем.

Донька народної артистки України Ольги Сумської вийшла на публіку у чорній довгій сукні та піджаку. Доповнило образ масивне кольє. Супутник Антоніни продемонстрував чорний класичний костюм.

[ + – ] Донька Ольги Сумської з чоловіком

Антоніна мешкає та працює в Росії. Вона навіть не змогла приїхати на похорони бабусі у 2022, адже наприкінці лютого мама Ольги Сумської померла на 88-му році життя. Дівчина одружена з російським актором Володимиром Ягличем. У них підростають двоє дітей — донька Єва та син Даниїл.

Після початку повномасштабної війни в Україні Антоніна не висловила свою позицію публічно та закрила профіль у соцмережі.

[ + – ] Ольга Сумська з чоловіком, мамою та доньками. Фото: olgasumska

Зазначимо, що в народної артистки України є двоє доньок — від першого чоловіка Євгена Паперного та теперішнього чоловіка Віталія Борисюка. 31-річна Антоніна останні роки мешкає та працює в Москві.

Раніше Ольга Сумська розповідала, чому її донька не може голосно говорити про війну в Україні та покинути Росію.

Також Фокус писав про іншу українку, яка працює та живе в РФ, але мовчить про війну в Україні. Одеситка Регіна Тодоренко розповіла про проблеми з чоловіком на фоні війни в Україні.