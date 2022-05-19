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Дочь Ольги Сумской посетила премьеру фильма в РФ вместе со своим мужем (фото)

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Фото: yaglych | Владимир Яглыч и Антонина Паперная

Антонина Паперная продолжает молчать о войне в Украине.

Дочь Ольги Сумской Антонина Паперная, живущая и работающая в России, посетила со своим мужем премьеру фильма "Приплыли". Фото и видео с мероприятия делилось издание Peopletalk в своем Instagram.

Антонина Паперная и Владимир Яглыч
Антонина Паперная и Владимир Яглыч

31-летняя Антонина, молчащая о войне в Украине, вышла в свет со своим мужем, российским актером Владимиром Яглычем.

Дочь народной артистки Украины Ольги Сумской вышла на публику в черном длинном платье и пиджаке. Дополнило образ массивное колье. Спутник Антонины продемонстрировал черный классический костюм.

Дочь Ольги Сумской с мужем

Антонина живет и работает в России. Она даже не смогла приехать на похороны бабушки в 2022 году, ведь в конце февраля мама Ольги Сумской умерла на 88-м году жизни. Девушка замужем за российским актером Владимиром Яглычем. У них подрастают двое детей – дочь Ева и сын Даниил.

После начала полномасштабной войны в Украине Антонина не высказала свою позицию публично и закрыла профиль в соцсети.

Ольга Сумская с мужем, мамой и дочерьми. Фото: olgasumska
Ольга Сумская с мужем, мамой и дочерьми. Фото: olgasumska

Отметим, что у народной артистки Украины две дочери — от первого мужа Евгения Паперного и нынешнего мужа Виталия Борисюка. 31-летняя Антонина в последние годы проживает и работает в Москве.

Ранее Ольга Сумская рассказывала, почему ее дочь не может громко говорить о войне в Украине и покинуть Россию.

Также Фокус писал о другой украинке, работающей и живущей в РФ, но молчащей о войне в Украине. Одесситка Регина Тодоренко рассказала о проблемах с мужем на фоне войны в Украине.