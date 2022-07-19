"Главное, что мы вместе". Ольга Сумская поздравила мужа с днем рождения

Пара в 2022 празднует 26-ю годовщину жизни в браке.

55-летняя украинская актриса Ольга Сумская трогательно поздравила с днем рождения своего мужа. На Instagram-странице звезда украинского кино разместила фотографию именинника и написала несколько слов, адресованных актеру Виталию Борисюку.

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18 июля 2022 мужу Ольги Сумской исполнилось 59 лет.

"С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ @vitaliyborysyuk ,ВИТАСИК!❤️Любимый, главное, что мы вместе!, — обратилась к имениннику украинская актриса.

К поздравлениям присоединились и коллеги по цеху Ольги Сумской.

"С Днем рождения 💛💙 Здоровья крепкого и мечтаний под мирным небом ❤️", — прокомментировала фото Виталия Борисюка с желто-голубыми шариками телеведущая Надежда Матвиенко. А Лилия Ребрик отметила, что мы обязательно "Победим!".

[ + – ] Виталию Борисюку исполнилось 59 лет

Весной 2022 Ольга Сумская и Виталий Борисюк отпраздновали 26-ю годовщину жизни в официальном браке.

"26 лет вместе…Незабываемые, волнующие, счастливые мгновения жизни… 👰🏼‍♀️🤵🏻 Поздравляю тебя, любимый @vitaliyborysyuk ❤️❤️", — подписала тогда архивные кадры со дня свадьбы украинская актриса.

Звездная пара воспитывает общую дочь Анну. Кроме нее, у Ольги Сумской есть дочь от первого брака – Антонина Паперная. Девушка давно живет в России и замалчивает свою публичную позицию по поводу войны в Украине.

[ + – ] Ольга Сумская и Виталий Борисюк женаты 26 лет

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской посетила официальное мероприятие в РФ вместе со своим мужем, российским актером Владимиром Ягличем.

Также Фокус писал о комментарии Ольги Сумской по поводу молчания своей дочери.