Принцесса Анна и Мик Джаггер встретились в Париже: детали
Королевская особа и легендарный музыкант поддержали Олимпийскую сборную Великобритании перед началом Олимпийских игр 2024 в Париже.
73-летняя принцесса Анна, которая является президентом Британской олимпийской ассоциации, присоединилась к 80-летнему сэру Мику Джаггеру, фронтмену культовой группы The Rolling Stones, на приеме, состоявшемся в резиденции посла Великобритании Менны Роулингс в Париже, сообщает Express.
"Я желаю вам всяческих успехов. Не упускайте шанс насладиться этим", – напутствовала спортсменов сестра короля, которая участвовала в Олимпийских играх в 1976 году.
Для мероприятия она выбрала темный брючный костюм, белую блузку и удобные коричневые замшевые лоферы.
Мик Джаггер тоже пообщался со спортсменами и с удовольствием позировал для селфи. Он сказал, что "было замечательно встретиться и поддержать команду Великобритании".
В соцсетях можно увидеть фото, как музыкант и принцесса о чем-то оживленно беседуют.
Принцесса Анна будет находиться во Франции 12 дней на играх. Месяц назад она попала в больницу после того, как в ее поместье Гэткомб-Парк в Глостершире женщину ударила лошадь. Сейчас принцесса находится в добром здравии и намерена поддерживать соотечественников на Олимпиаде.
Знаменосцами от Великобритании на церемонии открытия Олимпийских игр 25 июля станут олимпийские чемпионы, золотые медалисты – прыгун в воду Том Дейли и гребец Хелен Гловер. Они понесут флаг во время шествия флотилии, которая пройдет по Сене.
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