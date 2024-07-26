Принцеса Анна і Мік Джаггер зустрілися в Парижі: деталі

Королівська особа та легендарний музикант підтримали Олімпійську збірну Великої Британії перед початком Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

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73-річна принцеса Анна, яка є президентом Британської олімпійської асоціації, долучилася до 80-річного сера Міка Джаггера, фронтмена культового гурту The Rolling Stones, на прийомі, який відбувся в резиденції посла Великої Британії Менни Роулінгс у Парижі, повідомляє Express.

"Я бажаю вам усіляких успіхів. Не втрачайте шанс насолодитися цим", — напучувала спортсменів сестра короля, яка брала участь в Олімпійських іграх 1976 року.

Для заходу вона обрала темний брючний костюм, білу блузку та зручні коричневі замшеві лофери.

Мік Джаггер теж поспілкувався зі спортсменами та з задоволенням позував для селфі. Він сказав, що "було чудово зустрітися та підтримати команду Великої Британії".

У соцмережах можна побачити фото, як музикант і принцеса про щось жваво розмовляють.

Мік Джаггер і принцеса Анна Фото: royalteawithjam/Instagram

Принцеса Анна перебуватиме у Франції 12 днів на іграх. Місяць тому вона потрапила до лікарні після того, як у її маєтку Геткомб-Парк у Глостерширі жінку вдарив кінь. Зараз принцеса перебуває в доброму здоров'ї і має намір підтримувати співвітчизників на Олімпіаді.

Олімпійська збірна Великої Британії та принцеса Анна Фото: Getty

Прапороносцями від Великої Британії на церемонії відкриття Олімпійських ігор 25 липня стануть олімпійські чемпіони, золоті медалісти — стрибун у воду Том Дейлі та веслувальник Гелен Гловер. Вони понесуть прапор під час ходи флотилії, яка пройде Сеною.

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