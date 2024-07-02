Принцеса Анна поділилася першою заявою після струсу мозку

Наприкінці червня 2024 Королівська принцеса потрапила до лікарні з травмою голови. Судячи з усього, її вдарив кінь.

Related video

Принцеса Анна поділилася своїм першим повідомленням після того, як її виписали з лікарні, де вона проходила лікування від легких травм голови та струсу мозку. Про це пише Hello Magazine.

73-річна монарша персона, яка наразі одужує у своєму будинку в Ґеткомб-парку, мала відвідати меморіальну церемонію в Канаді з нагоди сторіччя Ньюфаундлендського національного військового меморіалу.

Канадський генерал-губернатор поділився повідомленням від імені доньки королеви Єлизавети ІІ, у якому сказано: "З глибоким жалем я не можу бути з вами сьогодні, коли ви вшановуєте хоробрі зусилля та жертви членів полку Ньюфаундленд, які брали участь у битві на перший день Сомми".

Зокрема, принцеса Анна пригадала, як відвідувала подію у 2016 році.

"Я глибоко засмучена тим, що не можу знову приєднатися до вас, і надсилаю вам мої найтепліші найкращі побажання в цей особливий день пам’яті", — додала Королівська принцеса.

Принцеса Анна Фото: Getty Images

Наприкінці червня 2024 року сестра короля Великої Британії Чарльза ІІІ провела чотири дні під наглядом після струсу мозку в лікарні в Бристолі, де постраждалу відвідав її чоловік, віце-адмірал Тімоті Лоуренс. Повідомлялося, що принцесу Анну вдарив кінь.

Нагадаємо, принцесу Анну виписали з лікарні.

Також Фокус писав про нещасний випадок з принцесою Анною.