Принцесу Анну виписали з лікарні: що відомо про нещасний випадок

Чоловік Королівської принцеси подякував лікарям, які допомогли його дружині після інциденту. Судячи з усього, Анна почувається добре.

Принцесу Анну виписали з лікарні після того, як вона отримала "легкі травми та струс мозку" внаслідок інциденту за участю коня. Про це пише Hello Magazine.

Букінгемський палац поділився новиною про те, що сестра британського короля Чарльза ІІІ повернулася в свій маєток Гаткомб-Парк після того, як провела п'ять днів у лікарні Саутмід у Бристолі.

Коли донька Єлизавети ІІ покинула лікарню, її чоловік, віце-адмірал Тімоті Лоренс, сказав: "Я хотів би висловити найщирішу подяку всій команді лікарні Саутмід за їхню турботу, досвід і доброту під час короткого перебування моєї дружини".

Принцеса Анна Фото: Getty Images

73-річну принцесу Анну госпіталізували кількома днями раніше після струсу мозку та незначних травм голови внаслідок інциденту, пов’язаного з конем, у її маєтку Гаткомб-Парк у графстві Глостершир.

Минулого тижня монаршу персону відвідав її чоловік та донька Зара Тіндалл.

"Вона дуже міцна, цілеспрямована, значною мірою донька свого батька — я певен, що вона це подолає", — говорив колишній журналіст ВВС Майкл Коул.

Втім, за словами експерта, травма могла бути набагато серйознішою, ніж подавали офіційні джерела, враховуючи вік принцеси Анни.

Зазначимо, що донька королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа є вмілою наїзницею. Вона 8 років обіймала посаду президента Міжнародної федерації кінного спорту Великої Британії.

Нагадаємо, як принцеса Анна впоралася з неслухняним конем на параді брата.

Також Фокус писав про модний трюк принцеси Анни, який вона повторює за королевою Єлизаветою.