Принцессу Анну выписали из больницы: что известно о несчастном случае

Муж Королевской принцессы поблагодарил врачей, которые помогли его жене после инцидента. Судя по всему, Анна чувствует себя хорошо.

Принцессу Анну выписали из больницы после того, как она получила "легкие травмы и сотрясение мозга" в результате инцидента с участием лошади. Об этом пишет Hello Magazine.

Букингемский дворец поделился новостью о том, что сестра британского короля Чарльза ІІІ вернулась в свое поместье Гаткомб-Парк после того, как провела пять дней в больнице Саутмид в Бристоле.

Когда дочь Елизаветы II покинула больницу, ее муж, вице-адмирал Тимоти Лоренс, сказал: "Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность всей команде больницы Саутмид за их заботу, опыт и доброту во время короткого пребывания моей жены".

Принцесса Анна Фото: Getty Images

73-летнюю принцессу Анну госпитализировали несколькими днями ранее после сотрясения мозга и незначительных травм головы в результате инцидента, связанного с лошадью, в ее поместье Гаткомб-Парк в графстве Глостершир.

На прошлой неделе монаршую персону посетили ее муж и дочь Зара Тиндалл.

"Она очень крепкая, целеустремленная, в значительной степени дочь своего отца — я уверен, что она это преодолеет", — говорил бывший журналист ВВС Майкл Коул.

Впрочем, по словам эксперта, травма могла быть гораздо серьезнее, чем подавали официальные источники, учитывая возраст принцессы Анны.

Отметим, что дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа является умелой наездницей. Она 8 лет занимала должность президента Международной федерации конного спорта Великобритании.

Напомним, как принцесса Анна справилась с непослушной лошадью на параде брата.

Также Фокус писал о модном трюке принцессы Анны, который она повторяет за королевой Елизаветой.