Дочка Єлизавети II потрапила до лікарні зі струсом мозку (фото)

Припускають, що принцесу Анну міг поранити кінь. Сестра короля є вмілою наїзницею. Вона 8 рокІв обіймала посаду президента Міжнародної федерації кінного спорту Великої Британії.

Дочку покійної королеви Великої Британії Єлизавети ІІ принцесу Анну госпіталізували в лікарню з травмами і струсом мозку, повідомляє Еxpress.

Інцидент стався в неділю, 23 червня, ввечері в маєтку Анни в Глостерширі під час прогулянки. Імовірно, її вдарив ногою по голові кінь у Геткомб-парку. На місце події відправили служби екстреної допомоги, і після надання першої медичної допомоги принцесу перевели в лікарню Саутмід у Брістолі для проведення відповідних аналізів, лікування і спостереження. До медичного закладу її супроводжував чоловік, віцеадмірал Тім Лоуренс. Очікується, що вона повністю і швидко одужає.

Точна причина її травм не була підтверджена, але медична бригада Анни заявила, що її травми голови відповідали "потенційному удару головою або ногами коня".

У заяві Букінгемського палацу йдеться: "Королівська принцеса дістала легкі травми і струс мозку внаслідок інциденту в маєтку Геткомб-парк учора ввечері. Король був ретельно поінформований і приєднується до всієї королівської сім'ї, надсилаючи принцесі найщиріші слова любові і добрі побажання якнайшвидшого одужання".

Принцеса Анна (архівне фото) Фото: Getty Images

73-річна Анна — одна з найбільш працьовитих членів королівської сім'ї, яка взяла на себе більше обов'язків у світлі діагнозу раку Чарльза. Її ділові зустрічі найближчими днями буде відкладено, і вона не буде присутня на державному обіді, що проводиться на честь імператора Японії.

Раніше, 26 березня, Фокус писав про топ 10 фактів про єдину дочку королеви Єлизавети. Королівська принцеса Анна була знаменита із самого народження. Але водночас їй вдавалося уникати гучних скандалів, залишаючись на виду.