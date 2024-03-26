Королівська принцеса Анна: топ-10 фактів про єдину дочку королеви Єлизавети

Королівська принцеса Анна була знаменита від самого народження. Але при цьому їй вдавалося уникати гучних скандалів, залишаючись на виду.

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Королівська сім'я відома не тільки безцінними коштовностями у своїй колекції, палацами, розкиданими Сполученим Королівством, або тривалою історією кохання королеви Єлизавети і принца Філіпа (майже вісім десятиліть!). І хоча трон займає Чарльз, його головною опорою була і залишається його сестра, принцеса Анна. Незважаючи на те, що принцеса Анна була єдиною дочкою королеви і другою за старшинством дитиною (вона відстає всього на два роки від короля Чарльза), більшу частину свого життя вона залишалася осторонь від уваги громадськості. Але при цьому, коли в родині виникала криза, вона завжди була поруч. Про королівську принцесу пише Reader's Digest.

Королівська принцеса Анна на руках своєї матері Фото: Getty Images

Про Анну достеменно відомо одне: про неї вкрай рідко пишуть таблоїди (а якщо і пишуть, то позитивно), вона веде відокремлений спосіб життя і досить потайлива. Вона уникає рукостискань і з шиком носить те саме вбрання, що і в юності. Але за цим фасадом королівська принцеса приховує кілька цікавих фактів. Ось найцікавіші факти про принцесу Анну.

Вона досвідчена наїзниця й олімпійська чемпіонка

Королівська сім'я відома своєю пристрастю до верхової їзди. Але принцеса Анна виводить цю пристрасть на абсолютно новий рівень. 1976 року вона стала першим членом королівської сім'ї, який взяв участь в Олімпійських іграх, взявши королівського коня Ґудвілл у Монреаль на триденні кінні змагання. Вона вийшла зі змагань після того, як невдало впала й отримала струс мозку. Цікаво, але заради змагань Анна приїжджала до Києва. Це було 1973 року.

Королівська принцеса Анна на коронації брата Фото: Getty Images

Королівська принцеса була призначена членом Міжнародного олімпійського комітету 1988 року, а її дочка — Зара Філіпс, одна з найменш відомих онучок королеви Єлизавети, брала участь у тих самих триденних змаганнях на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні. Збірна Великої Британії з кінного спорту завоювала срібло, а медалі вручала сама Анна.

Вона була одружена двічі

Світ любить королівські весілля, і весілля, що відбулося 13 листопада 1973 року, стало історичним. Принцеса Анна вийшла заміж за армійського офіцера капітана Марка Філліпса у Вестмінстерському абатстві. Цю подію транслювали по телебаченню, яке подивилися близько 500 мільйонів людей по всьому світу. Це був лише другий раз за 200 років, коли член королівської сім'ї одружився з вихідцем із простого народу.

Королівська принцеса познайомилася з Філліпсом завдяки любові до коней і спорту. Вони виступали в одній і тій самій європейській команді з триборства 1971 року. У них народилися двоє дітей, Пітер і Зара, перш ніж вони розлучилися після майже 20 років шлюбу у квітні 1992 року.

Весілля принцеси Анни Фото: Instagram zara_tindall

У грудні того ж року принцеса Анна вийшла заміж за Тімоті Лоуренса, військово-морського офіцера (нині віце-адмірала) і одного з колишніх помічників королеви Єлизавети. Навколо її другого весілля був натяк на королівський скандал, і не тільки тому, що воно відбулося незабаром після її розлучення. У 1989 році газета The Sun, судячи з усього, отримала особисті листи Лоуренса до принцеси Анни, і хоча таблоїд так і не опублікував їх, упродовж багатьох років існувало чимало спекуляцій з приводу їхнього змісту. Однак після трьох десятиліть пара все ще разом.

Анну намагалися викрасти

Це було на початку 1974 року, коли принцеса Анна поверталася додому в Букінгемський палац зі своїм новим чоловіком після відвідування благодійного заходу. Її шофер зупинив "Роллс-Ройс", коли дорогу йому перекрив білий автомобіль. Чоловік на ім'я Ян Болл вийшов з машини, підстрелив шофера і співробітника служби безпеки і зажадав, щоб принцеса Анна вийшла з машини. Вона сказала: "Малоймовірно, чорт забирай!".

Королівська принцеса Анна біля ліжка свого пораненого охоронця Фото: Getty Images

У підсумку все закінчилося добре, четверо поранених одужали, а сама принцеса розповідала, що була ввічлива з викрадачем.

У неї є судимість

Государя не можна судити в суді — останнім монархом, який став предметом судового розгляду, був Чарльз I, якого судили за державну зраду в 1649 році та стратили, — але інших членів королівської сім'ї можуть. Показовий приклад: принцеса Анна, яка стала першим членом британської королівської сім'ї із судимістю — принаймні, в сучасну епоху.

У 2002 році принцеса Анна та її чоловік взяли свого бультер'єра Дотті на прогулянку у Великий Віндзорський парк. Дотті вирвалася на свободу і напала на двох дітей, покусавши їх і подряпавши. Справу передали до суду, принцеса Анна визнала провину і виплатила штраф у 500 фунтів стерлінгів.

Королівська принцеса Анна з родиною Фото: Getty Images

У 2001 році принцеса Анна постала перед судом за звинуваченням у перевищенні швидкості. Вона зізналася, що їхала на своєму Bentley зі швидкістю 93 милі на годину в зоні зі швидкістю 70 миль на годину біля свого будинку в Глостерширі, і їй довелося заплатити штраф у розмірі близько 437 доларів і близько 33 доларів як судові витрати. Це був не перший інцидент із перевищенням швидкості: 1972 року вона отримала письмове попередження від поліції і штрафи в 1977 і 1990 роках, після чого їй заборонили водити машину на місяць.

Її номінували на Нобелівську премію миру.

За десятиліття роботи в організації "Врятувати дітей" принцеса Анна була номінована на Нобелівську премію миру. Вона обіймала посаду президента організації з 1970 року і змінила королеву на посаді королівського покровителя 2017 року.

Королівська принцеса Анна Фото: Getty Images

Робота передбачає багато поїздок, тож Анна побувала в таких країнах, як Ефіопія, Південна Африка, Мозамбік, Бангладеш, Сьєрра-Леоне і Боснія і Герцеговина. Президент Замбії Каунда номінував принцесу на Нобелівську премію миру 1990 року. Але того ж року премія дісталася радянському президенту Михайлу Горбачову.

Анна має кілька почесних військових звань і вона є лицарем

Багато членів королівської сім'ї служили в різних родах військ, але принцеси Анни серед них немає. Однак їй було присвоєно кілька почесних військових звань. У 1993 році Королівський флот присвоїв їй звання контр-адмірала. А 2009 року її підвищили до віце-адмірала — титулу, який також має її чоловік. Однак тепер вона перевершує його за рангом; у 2012 році їй було присвоєно звання адмірала.

Королівська принцеса Анна з чоловіком на коронації брата Фото: Getty Images

Принцеса також має звання генерала британської армії і головного маршала авіації Королівських ВПС, а також інші звання в Британській Співдружності. А 1994 року королева нагородила принцесу Анну орденом Підв'язки, найстарішим лицарським орденом Великої Британії (йому близько 700 років).

Лицарі та дами Ордена Підв'язки зазвичай отримують визнання за свою державну службу. Але коли прийшла черга принцеси Анни, вона попросила, щоб її призначили королівським лицарем, щоб мати рівний статус зі своїми братами. Вона двічі стала лицарем, коли 2000 року королева посвятила її в лицарі Ордена Чортополоха (вищого лицарського ордена Шотландії). Завдяки новаторському проханню Анни (і схваленню королеви) звичайні жінки тепер можуть бути лицарями ордену, а не тільки члени королівської сім'ї.

Вона живе в Глостерширі

Ми всі знаємо, що у британської королівської сім'ї є безліч палаців на вибір. Але принцеса Анна вибрала найнепомітніший і маловідомий з маєтків. Вона живе в Гаткомб-Парк, садибі 18-го століття, розташованій на 730 акрах паркової зони в Глостерширі на південному заході Англії. Вона щодня їздить верхи, розводить власних коней і вчить своїх чотирьох маленьких онучок верхової їзди. Парк Геткомб є частиною особистої власності принцеси Анни.

Вона ікона стилю

Завжди позачасова і шикарна королівська принцеса є іконою стилю з 1970-х років. І виявляється, що вона випередила свій час і в іншому відношенні: вона багато років носила свої старі речі, іноді злегка їх переробляючи, ще до того, як це стало трендом.

Королівська принцеса Анна 1983 року Фото: Getty Images

Принцеса Анна досі носить одяг, в якому її бачили ще в 1980-х, що робить її в наших очах королевою стійкої моди.

Королівська принцеса Анна 2011 року Фото: Getty Images

Колишній редактор британського Vogue Едвард Еннінфул каже, що вона "носить зшитий на замовлення костюм краще, ніж будь-хто інший, про кого я можу думати".

Її улюблена їжа... незвичайна

До свого 70-річчя принцеса редагувала випуск британського журналу Country Life. У ньому вона розкрила свій улюблений рецепт дичини: фарширований фазан. Вона клянеться, що з нього вийде легка і смачна вечеря, але поєднання інгредієнтів у кращому випадку звучить сумнівно. Фазана подають зі збитими вершками, чатні з манго і вустерширським соусом.

Дехто думає, що з неї вийшов би кращий монарх, ніж Чарльз

Принцеса Анна була, як відомо, улюбленою дитиною Філіпа. Їй потрібна була його прихильність, щоб вижити в патріархальній системі, заснованій на чоловічому первородстві. І багато хто вважає, що для монархії було б краще, "якби Анна народилася хлопчиком, а Чарльз — дівчинкою", маючи на увазі, що вона мала б більше стійкості та сили своїх батьків, і вона була б сильнішим монархом, ніж її брат.

Королівська принцеса Анна і король Чарльз Фото: theroyalfamily/ Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, чим юна принцеса Шарлотта схожа на свою двоюрідну бабусю — королівську принцесу Анну.