Королевская принцесса Анна: топ-10 фактов о единственной дочери королевы Елизаветы

Королевская принцесса Анна была знаменита с самого рождения. Но при этом ей удавалось избегать громких скандалов, оставаясь на виду.

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Королевская семья известна не только бесценными драгоценностями в своей коллекции, дворцами, разбросанными по Соединенному Королевству, или продолжительной историей любви королевы Елизаветы и принца Филиппа (почти восемь десятилетий!). И хотя трон занимает Чарльз, его главной опорой была и остается его сестра, принцесса Анна. Несмотря на то, что принцесса Анна была единственной дочерью королевы и вторым по старшинству ребенком (она отстает всего на два года от короля Чарльза), большую часть своей жизни она оставалась в стороне от внимания общественности. Но при этом, когда в семье возникал кризис, она всегда была рядом. О королевской принцессе пишет Reader's Digest.

Королевская принцесса Анна на руках своей матери Фото: Getty Images

Про Анну точно известно одно: о ней крайне редко пишут таблоиды (а если и пишут, то положительно), она ведет уединенный образ жизни и довольно скрытна. Она избегает рукопожатий и с шиком носит те же наряды, что и в юности. Но за этим фасадом королевская принцесса скрывает несколько интересных фактов. Вот самые интересные факты о принцессе Анне.

Она опытная наездница и олимпийская чемпионка

Королевская семья известна своей страстью к верховой езде. Но принцесса Анна выводит эту страсть на совершенно новый уровень. В 1976 году она стала первым членом королевской семьи, принявшим участие в Олимпийских играх, взяв королевскую лошадь Гудвилл в Монреаль на трехдневные конные соревнования. Она вышла из соревнований после того, как неудачно упала и получила сотрясение мозга. Интересно, но ради соревнований Анна приезжала в Киев. Это было в 1973 году.

Королевская принцесса Анна на коронации брата Фото: Getty Images

Королевская принцесса была назначена членом Международного олимпийского комитета в 1988 году, а ее дочь — Зара Филлипс, одна из наименее известных внучек королевы Елизаветы — участвовала в тех же трехдневных соревнованиях на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Сборная Великобритании по конному спорту завоевала серебро, а медали вручала сама Анна.

Она была замужем дважды

Мир любит королевские свадьбы, и свадьба, состоявшаяся 13 ноября 1973 года, стала исторической. Принцесса Анна вышла замуж за армейского офицера капитана Марка Филлипса в Вестминстерском аббатстве. Это событие транслировалось по телевидению, которое посмотрели около 500 миллионов человек по всему миру. Это был лишь второй раз за 200 лет, когда член королевской семьи женился на выходце из простого народа.

Королевская принцесса познакомилась с Филлипсом благодаря любви к лошадям и спорту. Они выступали в одной и той же европейской команде по троеборью в 1971 году. У них родились двое детей, Питер и Зара, прежде чем они развелись после почти 20 лет брака в апреле 1992 года.

Свадьба принцессы Анны Фото: Instagram zara_tindall

В декабре того же года принцесса Анна вышла замуж за Тимоти Лоуренса, военно-морского офицера (ныне вице-адмирала) и одного из бывших помощников королевы Елизаветы. Вокруг ее второй свадьбы был намек на королевский скандал, и не только потому, что она произошла вскоре после ее развода. В 1989 году газета The Sun, судя по всему, получила личные письма Лоуренса к принцессе Анне, и хотя таблоид так и не опубликовал их, на протяжении многих лет существовало немало спекуляций по поводу их содержания. Однако после трех десятилетий пара все еще вместе.

Анну пытались похитить

Это было в начале 1974 года, когда принцесса Анна возвращалась домой в Букингемский дворец со своим новым мужем после посещения благотворительного мероприятия. Ее шофер остановил "Роллс-Ройс", когда дорогу ему перекрыл белый автомобиль. Мужчина по имени Ян Болл вышел из машины, подстрелил шофера и сотрудника службы безопасности и потребовал, чтобы принцесса Анна вышла из машины. Она сказала: "Маловероятно, черт возьми!".

Королевская принцесса Анна у кровати своего раненого телохранителя Фото: Getty Images

В итоге все закончилось хорошо, четверо раненых выздоровели, а сама принцесса рассказывала, что была вежлива с похитителем.

У нее есть судимость

Государя нельзя судить в суде — последним монархом, который стал предметом судебного разбирательства, был Чарльз I, которого судили за государственную измену в 1649 году и казнили, — но других членов королевской семьи могут. Показательный пример: принцесса Анна, которая стала первым членом британской королевской семьи с судимостью — по крайней мере, в современную эпоху.

В 2002 году принцесса Анна и ее муж взяли своего бультерьера Дотти на прогулку в Большой Виндзорский парк. Дотти вырвалась на свободу и напала на двоих детей, покусав их и поцарапав. Дело было передано в суд, принцесса Анна признала вину и выплатила штраф в 500 фунтов стерлингов.

Королевская принцесса Анна с семьей Фото: Getty Images

В 2001 году принцесса Анна предстала перед судом по обвинению в превышении скорости. Она призналась, что ехала на своем Bentley со скоростью 93 мили в час в зоне со скоростью 70 миль в час возле своего дома в Глостершире, и ей пришлось заплатить штраф в размере около 437 долларов и около 33 долларов в качестве судебных издержек. Это был не первый инцидент с превышением скорости: в 1972 году она получила письменное предупреждение от полиции и штрафы в 1977 и 1990 годах, после чего ей запретили водить машину на месяц.

Ее номинировали на Нобелевскую премию мира.

За десятилетия работы в организации "Спасти детей" принцесса Анна была номинирована на Нобелевскую премию мира. Она занимала пост президента организации с 1970 года и сменила королеву на посту королевского покровителя в 2017 году.

Королевская принцесса Анна Фото: Getty Images

Работа предполагает много поездок, так что Анна побывала в таких странах, как Эфиопия, Южная Африка, Мозамбик, Бангладеш, Сьерра-Леоне и Босния и Герцеговина. Президент Замбии Каунда номинировал принцессу на Нобелевскую премию мира в 1990 году. Но в том же году премия досталась советскому президенту Михаилу Горбачеву.

Анна имеет несколько почетных воинских званий и она является рыцарем

Многие члены королевской семьи служили в различных родах войск, но принцессы Анны среди них нет. Однако ей было присвоено несколько почетных воинских званий. В 1993 году Королевский флот присвоил ей звание контр-адмирала. А в 2009 году ее повысили до вице-адмирала — титула, который также имеет ее муж. Однако теперь она превосходит его по рангу; в 2012 году ей было присвоено звание адмирала.

Королевская принцесса Анна с мужем на коронации брата Фото: Getty Images

Принцесса также имеет звание генерала британской армии и главного маршала авиации Королевских ВВС, а также другие звания в Британском Содружестве. А в 1994 году королева наградила принцессу Анну орденом Подвязки, старейшим рыцарским орденом Великобритании (ему около 700 лет).

Рыцари и дамы Ордена Подвязки обычно получают признание за свою государственную службу. Но когда пришла очередь принцессы Анны, она попросила, чтобы ее назначили королевским рыцарем, чтобы иметь равный статус со своими братьями. Она дважды стала рыцарем, когда в 2000 году королева посвятила ее в рыцари Ордена Чертополоха (высшего рыцарского ордена Шотландии). Благодаря новаторской просьбе Анны (и одобрению королевы) обычные женщины теперь могут быть рыцарями ордена, а не только члены королевской семьи.

Она живет в Глостершире

Мы все знаем, что у британской королевской семьи есть множество дворцов на выбор. Но принцесса Анна выбрала самое незаметное и малоизвестное из имений. Она живет в Гаткомб-Парк, усадьбе 18-го века, расположенной на 730 акрах парковой зоны в Глостершире на юго-западе Англии. Она каждый день ездит верхом, разводит собственных лошадей и учит своих четырех маленьких внучек верховой езде. Парк Гэткомб является частью личной собственности принцессы Анны.

Она икона стиля

Всегда вневременная и шикарная королевская принцесса является иконой стиля с 1970-х годов. И оказывается, что она опередила свое время и в другом отношении: она много лет носила свои старые вещи, иногда слегка их переделывая, еще до того, как это стало трендом.

Королевская принцесса Анна в 1983 году Фото: Getty Images

Принцесса Анна до сих пор носит одежду, в которой ее видели еще в 1980-х, что делает ее в наших глазах королевой устойчивой моды.

Королевская принцесса Анна в 2011 году Фото: Getty Images

Бывший редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул говорит, что она "носит сшитый на заказ костюм лучше, чем кто-либо другой, о ком я могу думать".

Ее любимая еда… необычная

К своему 70-летию принцесса редактировала выпуск британского журнала Country Life. В нем она раскрыла свой любимый рецепт дичи: фаршированный фазан. Она клянется, что из него получится легкий и вкусный ужин, но сочетание ингредиентов в лучшем случае звучит сомнительно. Фазана подают с взбитыми сливками, чатни из манго и вустерширским соусом.

Некоторые думают, что из нее получился бы лучший монарх, чем Чарльз

Принцесса Анна была, как известно, любимым ребенком Филиппа. Ей нужна была его благосклонность, чтобы выжить в патриархальной системе, основанной на мужском первородстве. И многие считают, что для монархии было бы лучше, "если бы Анна родилась мальчиком, а Чарльз — девочкой", имея в виду, что у нее было больше стойкости и силы своих родителей, и она была бы более сильным монархом, чем ее брат.

Королевская принцесса Анна и король Чарльз Фото: theroyalfamily/ Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, чем юная принцесса Шарлотта похожа на свою двоюродную бабушку – королевскую принцессу Анну.