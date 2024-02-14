Семейное сходство: чем принцесса Шарлотта так похожа на принцессу Анну

Юная принцесса очень напоминает некоторых членов королевской семьи. И ее двоюродная бабушка, королевская принцесса Анна не стала исключением.

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Принцесса Анна постоянно занимает первое место как одна из самых трудолюбивых членов королевской семьи благодаря количеству официальных обязательств, которые она выполняет каждый год. И хотя ее внучатой ​​племяннице, принцессе Шарлотте, всего восемь лет, она уже начинает исполнять некоторые из самых простых обязанностей. И делает это с явным воодушевлением. Фанаты королевской семьи уже отметили, что между Анной и Шарлоттой есть много общего. Об этом пишет Hello.

Восьмилетняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон редко выходит в свет. Но журналисты отмечают, что она всегда ведет себе очень ответственно и серьезно. Шарлотта даже успевает следить за своими братьями, которые иногда начинают баловаться в неподходящий момент.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

И в таблоидах Шарлотту часто сравнивают с ее многочисленными королевскими родственниками. Ее внешнее сходство с покойной королевой Елизаветой неоспоримо, но манерой поведения принцесса очень напоминает иногда свою двоюродную бабушку, родную сестру короля Чарльза – королевскую принцессу Анну.

Принцесса Анна Фото: Getty Images

К тому же именно Шарлотта может получить тот же почетный титул, что и ее двоюродная бабушка. Дочь принца Уильяма также может стать королевской принцессой, как и Анна.

Анна и Шарлотта разделяют любовь к балету

Балет был хобби членов королевской семьи на протяжении нескольких поколений. Принцесса Диана, как известно, сама занималась балетом. А королева Камилла, как выяснилось иногда посещает танцевальные классы в Королевской академии танца (RAD).

Но то, что и принцесса Анна занималась балетом, стало известно только четыре года назад. Анна училась в танцевальном клубе в 1950-х и делала успехи.

А недавно принц и принцесса Уэльские рассказывали о любви своей дочери к балету. Кейт впервые упомянула об этом еще в 2017 году.

Принцесса Шарлотта с матерью Фото: Getty Images

"Моя дочь Шарлотта любит танцевать, она любит балет и чечетку", — рассказала Кейт в беседе. А принц Уильям признался, что его дочь настолько увлечена балетом, что не снимает пачку даже дома.

Тесная связь со отцами

Обе принцессы имеют знаменитую тесную связь со своими отцами, принцем Филиппом и принцем Уильямом.

Близкие друзья и семья ранее открыто говорили об отношениях принца Филиппа с его детьми, причем многие утверждали, что Анна была его любимым ребенком.

Принцесса Анна с отцом Фото: Getty Images

Эйлин Паркер, жена близкого друга принца Филиппа Майка Паркера, ранее рассказывала, что принцу всегда было веселее с Анной. "Чарльз больше похож на королеву, а Анна очень похожа на принца Филиппа", — говорила она. Также Анна унаследовала любовь к спорту от своего покойного отца. Он учил ее плавать и ездить верхом.

Принцесса Шарлотта с отцом Фото: Getty Images

У принцессы Шарлотты невероятно близкие отношения со своим отцом принцем Уильямом. Они вместе болеют на футбольных матчах и их часто можно увидеть за тайной беседой.

Обе принцессы невероятно увлечены спортом

Помимо любви к танцам, принцесса Анна и принцесса Шарлотта всегда проявляли любовь к спорту, которая, как уже упоминалось, досталась им от их отцов.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Ранее принцесса Кейт рассказывала, что ее дети обожают играть в регби и футбол в саду. И у Шарлотты отлично получается. Она еще слишком мала, чтобы выступать на соревнованиях, но вполне вероятно, что она сможет пойти по стопам своей двоюродной бабушки, которая проявляла склонность к соревнованиям с раннего возраста. И даже участвовала в Олимпийских играх 1976 года.

Любовь к животным

Все члены королевской семьи Великобритании очень любят животных. И это не секрет. Принцесса Анна, как и ее мать, покойная королева Елизавета, любит лошадей. И даже принимала участие в Олимпийских играх в 1976 году. А в 1971 году она выиграла в индивидуальном зачете Чемпионат Европы по конному троеборью.

Принцесса Анна на коронации Чарльза Фото: Getty Images

Принцесса даже выступала на Чемпионате Европы по конному троеборью, проведенному в Киеве с 6 по 9 сентября 1973 года. В 1986—1994 годах была президентом Международной федерации конного спорта.

Принцесса Шарлотта с своей собакой Фото: dukeandduchessofcambridge

Шарлотта наверняка познакомилась с лошадями из семейной конюшни. И первый раз села в седло, когда ей было чуть больше года. Но пока она больше времени проводит с собаками. Брат Кейт, Джеймс Миддлтон, подарил им еще одного щенка кокер-спаниеля из помета его собственной собаки Эллы. Черного кокер-спаниеля назвали Орлой. Шарлотта даже позировала с Орлой для официального фото.

Напомним, ранее инсайдер рассказывал, почему принцесса Шарлотта так популярна в школе.