Принцесса Шарлотта может получить особенный титул, когда подрастет

По мнению королевского эксперта, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма может получить титул королевской принцессы, как и принцесса Анна.

Related video

"Принцесса Шарлотта может стать новой королевской принцессой", — рассказала королевский журналист и эксперт Ребекка Инглиш в интервью Palace Confidential. Такой же титул носит сестра короля Чарльза. По мнению Инглиш, юная Шарлотта это "маленькая копия принцессы Анны, которая всегда отвечает за своих братьев". Об этом пишет Daily Mail

Принцесса Шарлотта могла бы пойти по стопам принцессы Анны и стать королевской принцессой, сообщила Palace Confidential королевский журналист Ребекка Инглиш.

Принцесса Шарлотта с братьями Фото: Getty Images

Выступая в еженедельном ток-шоу Mail+, лондонская журналистка сказала, что единственная дочь принца и принцессы Уэльских — это "маленькая копия" сестры короля.

"Шарлотта могла бы стать новой королевской принцессой, и это было бы здорово. Я всегда говорила, что действительно вижу в Шарлотте маленькую принцессу Анну", — сказала Ребекка.

"Мне нравится, как она отвечает за своих братьев, и мне нравится, когда они слегка закатывают глаза, когда они делают что-то нехорошее. Я просто думаю, что в ней есть что-то от принцессы Анны", — призналась журналистка.

Другая королевская журналистка Виктория Мерфи добавила: "Я думаю, что именно такой она и будет, настоящей королевской принцессой. Я думаю, что в динамике Джорджа и Шарлотты определенно есть отголоски динамики Чарльза и Анны".

Принцесса Анна с братом Фото: Getty Images

Когда принц Уильям станет королем, ему предстоит решить, получит ли Шарлотта этот титул и если да, то когда.

Однако этот титул она сможет получить только после смерти принцессы Анны. Сестра короля была удостоена этой чести в 1987 году, когда ей было 36 лет.

Титул королевской принцессы сохраняется пожизненно и традиционно вручается старшей дочери монарха.

Принцесса Анна и принц Чарльз с родителями Фото: Getty Images

Также Ребекка предположила, что принц Луи может стать следующим герцогом Эдинбургским.

"Я думаю, что есть очень большая вероятность, что этот титул достанется Луи, ходят слухи, что и Шарлотта также может получить его. Было бы здорово иметь герцогиню Эдинбургскую , не так ли… Но да, я думаю, что титул скорее всего, достанется Шарлотте или Луи, это мое предположение", — сказала Инглиш.

Это произошло после того, как королевский журналист назвал младшего брата короля Чарльза принца Эдварда и его жену Софи "невоспетыми героями королевской семьи", но добавил, что оскорблением является то, что их титулы герцога и герцогини Эдинбургских не передаются по наследству.

Он считает, что король Чарльз должен немедленно дать им повышение, чтобы они могли передавать герцогство из поколения в поколение – шаг, который также может побудить их сына Джеймса присоединиться к "Фирме", когда придет время.

Напомним, ранее Фокус писал обо всех тех дамах, которые носили уникальный титут королевской принцессы.