Принцеса Шарлотта може отримати особливий титул, коли підросте

На думку королівської експертки, дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма може отримати титул королівської принцеси, як і принцеса Анна.

Related video

"Принцеса Шарлотта може стати новою королівською принцесою", — розповіла королівська журналістка й експертка Ребекка Інгліш в інтерв'ю Palace Confidential. Такий самий титул має сестра короля Чарльза. На думку Інгліш, юна Шарлотта — це "маленька копія принцеси Анни, яка завжди відповідає за своїх братів". Про це пише Daily Mail

Принцеса Шарлотта могла б піти стопами принцеси Анни та стати королівською принцесою, повідомила Palace Confidential королівська журналістка Ребекка Інгліш.

Принцеса Шарлотта з братами Фото: Getty Images

Виступаючи в щотижневому ток-шоу Mail+, лондонська журналістка сказала, що єдина дочка принца та принцеси Уельських — це "маленька копія" сестри короля.

"Шарлотта могла б стати новою королівською принцесою, і це було б чудово. Я завжди говорила, що дійсно бачу в Шарлотті маленьку принцесу Анну", — сказала Ребекка.

"Мені подобається, як вона відповідає за своїх братів, і мені подобається, коли вона злегка закочує очі, коли вони роблять щось недобре. Я просто думаю, що в ній є щось від принцеси Анни", — зізналася журналістка.

Інша королівська журналістка Вікторія Мерфі додала: "Я думаю, що саме такою вона й буде, справжньою королівською принцесою. Я вважаю, що в динаміці Джорджа та Шарлотти безумовно є відгомін динаміки Чарльза й Анни".

Принцеса Анна з братом Фото: Getty Images

Коли принц Вільям стане королем, йому належить вирішити, чи отримає Шарлотта цей титул, і якщо так, то коли.

Однак цей титул вона зможе отримати тільки після смерті принцеси Анни. Сестра короля була удостоєна цієї честі 1987 року, коли їй було 36 років.

Титул королівської принцеси зберігається довічно та традиційно вручається старшій дочці монарха.

Принцеса Анна та принц Чарльз із батьками Фото: Getty Images

Також Ребекка припустила, що принц Луї може стати наступним герцогом Единбурзьким.

"Я думаю, що є дуже велика ймовірність, що цей титул дістанеться Луї, ходять чутки, що й Шарлотта також може отримати його. Було б чудово мати герцогиню Единбурзьку, чи не так... Але так, я думаю, що титул, найімовірніше, дістанеться Шарлотті або Луї, це моє припущення", — сказала Інгліш.

Це сталося після того, як королівська журналістка назвала молодшого брата короля Чарльза принца Едварда і його дружину Софі "неоспіваними героями королівської сім'ї", але додала, що образою є те, що їхні титули герцога та герцогині Единбурзьких не передаються в спадок.

Вона вважає, що король Чарльз повинен негайно дати їм підвищення, щоб вони могли передавати герцогство з покоління в покоління — крок, який також може спонукати їхнього сина Джеймса приєднатися до "Фірми", коли прийде час.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про всіх тих дам, які носили унікальний титул королівської принцеси.