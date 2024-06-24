Дочь Елизаветы II попала в больницу с сотрясением мозга (фото)

Предполагается, что принцессу Анну могла ранить лошадь. Сестра короля является умелой наездницей. Она 8 лет занимала должность президента Международной федерации конного спорта Великобритании.

Дочь покойной королевы Великобритании Елизаветы ІІ принцесса Анна госпитализирована в больницу с травмами и сотрясением мозга, сообщает Еxpress.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня, вечером в поместье Анны в Глостершире во время прогулки. Предположительно ее ударила ногой по голове лошадь в Гэткомб-парке. На место происшествия были отправлены службы экстренной помощи, и после оказания первой медицинской помощи принцесса была переведена в больницу Саутмид в Бристоле для проведения соответствующих анализов, лечения и наблюдения. В медицинское учреждение ее сопровождал муж, вице-адмирал Тим Лоуренс. Ожидается, что она полностью и быстро выздоровеет.

Точная причина ее травм не была подтверждена, но медицинская бригада Анны заявила, что ее травмы головы соответствовали "потенциальному удару головой или ногами лошади".

В заявлении Букингемского дворца говорится: "Королевская принцесса получила легкие травмы и сотрясение мозга в результате инцидента в поместье Гэткомб-парк вчера вечером. Король был тщательно проинформирован и присоединяется ко всей королевской семье, посылая принцессе самые искренние слова любви и добрые пожелания скорейшего выздоровления".

Принцесса Анна (архивное фото) Фото: Getty Images

73-летняя Анна — одна из самых трудолюбивых членов королевской семьи, которая взяла на себя больше обязанностей в свете диагноза рака Чарльза. Ее деловые встречи в ближайшие дни будут отложены, и она не будет присутствовать на государственном обеде, проводимом в честь императора Японии.

Ранее, 26 марта, Фокус писал о топ-10 фактах о единственной дочери королевы Елизаветы. Королевская принцесса Анна была знаменита с самого рождения. Но при этом ей удавалось избегать громких скандалов, оставаясь на виду.