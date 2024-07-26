Завязалась драка: Рассел Кроу в шлепанцах сбежал от фанатов в Лондоне

Драка завязалась между промоутером Кроу и его фанатами, которые выстроились в очередь, чтобы получить автограф звезды.

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60-летний новозеландский актер Рассел Кроу попал в неприятности по время гастролей по Великобритании со своей группой The Gentlemen Barbers. Во время концерта в Shepherd’s Bush Empire в Западном Лондоне между промоутером его тура и фанатами началась потасовка. Кроу, сыгравший бесстрашного гладиатора Максимуса в культовом фильме Ридли Скотта, в этой ситуации не проявил героизма, поспешив ретироваться, пишет The Sun.

По информации журналистов, очевидцы примерно в 23:00 к месту проведения концерта вызвали полицию, потому что промоутер затеял драку с фанатами и охотниками за автографами, которые стояли в очереди, чтобы встретиться со звездой Голливуда.

По словам одного из присутствующих, обладатель премии "Оскар" выглядел ошеломленным, наблюдая за разворачивающейся дракой, затем повернулся и побежал обратно через служебный вход, когда ситуация накалилась. Комичности ситуации придавал тот факт, что Кроу был в шлепанцах.

Увидев, что ситуация накаляется, Кроу вернулся в клуб

"Рассел вышел, чтобы встретить около 30 фанатов, которые собрались снаружи. Человек, который, как мы думали, был промоутером тура, кричал на нескольких поклонников за то, что они толкались, но вскоре это стало немного отвратительным. Этот парень начал кричать, ругаться и называть одного из фанатов ***. Затем он увидел, что его снимают, схватил телефон парня и побежал по улице. Мужчина, у которого отобрали телефон, погнался за ним по дороге. Они сцепились и промоутер оказался на земле. Рассел выглядел совершенно ужаснувшимся от происходящего и быстро развернулся обратно в зал", — рассказали журналистам свидетели.

Shepherd"s Bush Empire – клуб, возле которого произошла драка

К месту происшествия подъехали четыре полицейских машины, и копы разговаривали с людьми о том, что произошло.

"Промоутер казался довольно сильно запыхавшимся, но никто не испытывал к нему особого сочувствия, потому что он вел себя немного агрессивно. В конечном итоге ничего этого не произошло бы, если бы он сохранял хладнокровие, когда просил людей не толкаться. Рассел больше не выходил на улицу. Он, должно быть, был очень смущен всем этим. Это был настоящий переполох", – говорят очевидцы.

Турнир Рассела Indoor Garden Party, в котором также участвует ирландская певица Лоррейн О'Рейли, после Лондона отправился в Лидс. Гастроли по Великобритании завершатся концертом в Инвернессе.

Ранее Фокус писал, что Рассел Кроу рассказал о своем развратном образе жизни после развода с Даниэль Спенсер.