Зав'язалася бійка: Рассел Кроу в шльопанцях утік від фанатів у Лондоні

Бійка зав'язалася між промоутером Кроу і його фанатами, які вишикувалися в чергу, щоб отримати автограф зірки.

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60-річний новозеландський актор Рассел Кроу потрапив у неприємності під час гастролей Великою Британією зі своєю групою The Gentlemen Barbers. Під час концерту в Shepherd's Bush Empire у Західному Лондоні між промоутером його туру і фанатами почалася бійка. Кроу, який зіграв безстрашного гладіатора Максимуса в культовому фільмі Рідлі Скотта, у цій ситуації не проявив героїзму, поспішивши забратися, пише The Sun.

За інформацією журналістів, очевидці приблизно о 23:00 до місця проведення концерту викликали поліцію, бо промоутер затіяв бійку з фанатами та мисливцями за автографами, які стояли в черзі, щоб зустрітися із зіркою Голлівуду.

За словами одного з присутніх, володар премії "Оскар" був приголомшеним, спостерігаючи за бійкою, що розгорталася, потім повернувся і побіг назад через службовий вхід, коли ситуація загострилася. Комічності ситуації надавав той факт, що Кроу був у шльопанцях.

Побачивши, що ситуація загострюється, Кроу повернувся в клуб

"Рассел вийшов, щоб зустріти близько 30 фанатів, які зібралися зовні. Людина, яка, як ми думали, була промоутером туру, кричала на кількох людей за те, що вони штовхалися, але незабаром це стало трохи огидним. Цей хлопець почав кричати, лаятися та називати одного з фанатів ***. Потім він побачив, що його знімають, схопив телефон хлопця і побіг вулицею. Чоловік, у якого відібрали телефон, погнався за ним дорогою. Вони зчепилися і промоутер опинився на землі. Рассел виглядав абсолютно приголомшеним тим, що відбувається, і швидко розвернувся назад у зал", — розповіли журналістам свідки.

Shepherd "s Bush Empire — клуб, біля якого сталася бійка

До місця події під'їхали чотири поліцейські машини і копи розмовляли з людьми про те, що сталося.

"Промоутер здавався досить сильно захеканим, але ніхто не відчував до нього особливого співчуття, тому що він, здавалося, поводився трохи агресивно. Зрештою нічого цього не сталося б, якби він зберігав холоднокровність, коли просив людей не штовхатися. Рассел більше не виходив на вулицю. Він, мабуть, був дуже збентежений усім цим. Це був справжній переполох", — кажуть очевидці.

Тур Рассела Indoor Garden Party, в якому також бере участь ірландська співачка Лоррейн О'Рейлі, після Лондона вирушив до Лідса. Гастролі Великобританією завершаться концертом в Інвернесі.

Раніше Фокус писав, що Рассел Кроу розповів про свій розпусний спосіб життя після розлучення з Даніель Спенсер.