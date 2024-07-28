Шэрон Стоун улетела в Рим с 18-летним сыном (фото)

Средний сын кинозвезды в этом году закончил среднюю школу. Всего у актрисы трое приемных детей.

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66-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун отправилась в Рим (Италия) и была замечена на улицах города за руку со средним сыном, 18-летним Лэрдом Вонном. Они вместе поужинали в ресторане Dal Bolognese, а по пути в отель их сфотографировали папарацци, пишет Daily Mail.

Для похода в ресторан актриса выбрала струящееся шифоновое платье в пол с узором пейсли желтого и оранжевого цветов. Шэрон сияла, пряча глаза за парой больших розовых очков и неся букет красных роз. Образ знаменитости завершила пара босоножек на танкетке.

Ее сын, который недавно закончил среднюю школу, выбрал полностью белый наряд, состоящий из рубашки, брюк и кроссовок. Он заботливо поддерживал приемную мать, идя с ней по мощенной улице к ожидающей их машине.

Шэрон усыновила Лэрда в мае 2005 года.

"Я годами пыталась усыновить второго ребенка, с переменным успехом. Поэтому я не верила в это полностью, пока он не оказался у меня на руках", – признавалась она позже. Кроме Лэрда, у нее есть еще двое приемных детей – 24-летний Роан и 17-летний Куинн.

Лэрд закончил среднюю школу в этом году

Роана Стоун усыновила вместе со своим тогдашним мужем Филом Бронштейном, но пара развелась после шести лет брака в 2004 году, когда мальчику было четыре года.

Воспитание троих сыновей в одиночку даже для такой сильной женщины, как она, было настоящим испытанием.

"Когда вы решаете отправиться в это большое приключение — быть матерью-одиночкой, вы не знаете, как это будет. Ты думаешь, как я вообще смогу все это сделать? Это просто много. Даже с помощью, которую нам так повезло иметь, твои волосы все равно уходят в канализацию в душе. Это просто много", – говорила она в 2018-м.

Но, несмотря на трудности, кинозвезда уверяет, что все это того стоило. Она не жалеет, что поставила детей выше карьеры или славы:

Приемные сыновья Шэрон Стоун

"Я благодарна, что выбрала материнство и не поставила Голливуд на первое место, потому что они определенно не поставили меня на первое место".

Шэрон открыто и честно рассказала о различных трагедиях, которые она пережила на протяжении своей жизни, до и после того, как стала матерью, включая девять выкидышей из-за аутоиммунного заболевания и эндометриоза.

Недавно Стоун призналась, что на протяжении всей своей карьеры боялась быть застреленной фанатом. Ее страхи выросли из травмы, полученной после ее роли Кэтрин Трамелл в "Основном инстинкте" в 1992 году, которая превратила ее в знаменитость за одну ночь.

Ранее Фокус писал, что Шэрон Стоун пообещала уехать из США при одном условии.