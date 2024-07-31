"Придерживаюсь стабильного веса": ведущая Надежда Матвеева раскрыла секрет стройности (фото)

Знаменитость призналась, что усердно следит за здоровьем. Надежда Матвеева занимается спортом и отдает предпочтение сбалансированному питанию.

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Украинская ведущая и журналистка Надежда Матвеева очень следит за фигурой и занимается физическими упражнениями "даже в жару". В недавнем интервью изданию "Гордон" она поделилась секретами молодости и своих методах поддержания здоровья.

"Я спортом занимаюсь даже в жару. Конечно, это не кардиотренировка, на выносливость. Ходьба в тени, растяжка – идеальный вариант", — отметила Надежда. По словам Матвеевой, довольно простые упражнения помогают ей нагрузить мышцы и при этом не навредить сердечно-сосудистой системе.

Однако, как считает ведущая, необходим комплексный подход, чтобы держать себя в форме, включая здоровое питание. Надежда сторонник разнообразного питания и уделяет большое внимание своему рациону. Она старается поддерживать стабильный вес, при этом не отказывает себе в сладостях, так как знает меру.

Ведущая Надежда Матвеева Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"Максимальный мой вес был в студенческие годы – 70 кг. Сейчас я придерживаюсь стабильного веса и позволяю себе отклонение от него плюс-минус 3 кг. Если вижу на весах что-то не то, сразу же регулирую рацион – больше зелени и белков, держу водный баланс и добавляю больше спорта", – поделилась Матвеева.

Ведущая старается питаться так, чтобы организм получал необходимое количество питательных веществ. Она любит и сладкое, и горькое, и кисленькое, и соленое, главное, чтобы питание было сбалансированным.

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