"Дотримуюся стабільної ваги": ведуча Надія Матвєєва розкрила секрет стрункості (фото)

Знаменитість зізналася, що старанно стежить за здоров'ям. Надія Матвєєва займається спортом і віддає перевагу збалансованому харчуванню.

Related video

Українська ведуча та журналістка Надія Матвєєва дуже стежить за фігурою та займається фізичними вправами "навіть у спеку". У недавньому інтерв'ю виданню "Гордон" вона поділилася секретами молодості та своїми методами підтримки здоров'я.

"Я спортом займаюся навіть у спеку. Звісно, це не кардіотренування на витривалість. Ходьба в тіні, розтяжка — ідеальний варіант", — зазначила Надія. За словами Матвєєвої, доволі прості вправи допомагають їй навантажити м'язи і водночас не нашкодити серцево-судинній системі.

Однак, як вважає ведуча, необхідний комплексний підхід, щоб тримати себе у формі, включно зі здоровим харчуванням. Надія прихильник різноманітного харчування та приділяє велику увагу своєму раціону. Вона намагається підтримувати стабільну вагу, водночас не відмовляє собі в солодощах, оскільки знає міру.

Ведуча Надія Матвєєва Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"Максимальна моя вага була в студентські роки — 70 кг. Зараз я дотримуюся стабільної ваги та дозволяю собі відхилення від неї плюс-мінус 3 кг. Якщо бачу на вагах щось не те, одразу ж регулюю раціон — більше зелені та білків, тримаю водний баланс і додаю більше спорту", — поділилася Матвєєва.

Ведуча намагається харчуватися так, щоб організм отримував необхідну кількість поживних речовин. Вона любить і солодке, і гірке, і кисленьке, і солоне, головне, щоб харчування було збалансованим.

Раніше, 25 червня, ведуча Василіса Фролова розповіла про своє швидке схуднення. Вона проживає разом із сім'єю в Дубаї, а зараз відпочиває із сином в Індії. Василіса Фролова проходить процес очищення організму.