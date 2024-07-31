Хью Джекман не сдержал слез из-за фильма "Дэдпул и Росомаха" (видео)

Актер впечатлился кассовыми сборами фильма, в котором его героя Росомаху вернули к жизни.

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55-летний австралийский актер Хью Джекман рассмеялся так, что у него віступили слезі на глазах. Єто случилось после того, как он, сидя в своей машине и читая новости в смартфоне, узнал, что фильм "Дэдпул и Росомаха", в котором он сыграл одну из главных ролей, стал лидером мирового проката в первые выходные. Соответствующее видео появилось в соцсети Instagram на странице знаменитости.

Скроля новостную ленту на своем телефоне, Хью сначала усмехнулся про себя, а затем воскликнул: "О боже!" и рассмеялся. У него даже потекли слезы.

Джекман также поделился этой новостью в своем Instagram, написав: "Росомаха и Дэдпул — фильм №1 в мире". Спасибо вам всем!' Он разместил подпись рядом с изображением своего персонажа Росомахи, лежащего на диване и смотрящего на изображение в рамке с надписью "Фильм номер один в мире".

По информации Daily Mail, "Дэдпул и Росомаха" собрали в прокате $6,53 миллионов в первые выходные, что сделало его самым кассовым первым уик-эндом с рейтингом R в истории, в то время как во всем мире он собрал $436,42 миллиона, что намного превзошло ожидания отрасли.

Звезда недавно рассказала, как его дети Оскар и Ава вдохновили его повторить свою культовую роль супергероя Marvel в фильме "Дэдпул и Росомаха".

Хью, который в последний раз играл сквернословящего героя Людей Икс Росомаху в фильме "Логан" 2017 года, сказал, что разговор с сіном и дочерью убедил его снова взять на себя эту роль.

"Я разговаривал со своими детьми о том: "Что вы хотите делать со своей жизнью? Чем бы вы хотели заниматься, если бы могли что-нибудь сделать?". И я подумал, что мне следует задать себе этот вопрос: если бы я мог что-нибудь сделать – а мне очень повезло, что во многих отношениях я могу задать себе этот вопрос, – что бы это было?", – признался он.

Актер добавил, что больше всего хотел от жизни снова сыграть Росомаху, хотя ранее настаивал на том, что с этим персонажем покончено. Он связался с 47-летним коллегой Райаном Рейнольдсом и сказал ему, что примет его предложение сняться вместе с ним в фильме, несмотря на то, что ранее отказался.

"Дэдпул и Росомаха" — третий фильм с участием Рейнольдса, и он станет десятым, где Джекман сыграл Росомаху.

Трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха"

Впервые этот образ Хью воплотил на экран в фильме 2000 года "Люди Икс" и с тех пор появился в нескольких сиквелах и спин-оффах.

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