Самая известная воровка драгоценностей: кто такая "бриллиантовая девушка" Джоан Ханнингтон

Свою первую кражу бриллиантов Джоан совершила из отчаяния. Не добившись желаемого результата, она решила, что сделает свою жизнь по-настоящему блестящей.

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В сентябре британская ITV покажет шестисерийный драматический сериал "Джоан" с Софи Тернер в главной роли. Это история о Джоан Ханнингтон, крупнейшей воровке бриллиантов в Великобритании. Что известно об этой женщине, и как она сделала себе имя в преступном мире, рассказало издание The Sun.

Начало пути

Детство Джоан прошло в крайней нищете. Родившаяся в Эктоне, на западе Лондона, в 1957 году, она была младшей из шести детей ирландских родителей Ричарда и Жозефины О'Лири. В одном из интервью женщина рассказывала, что отец регулярно пытал ее и ее братьев и сестер:

"Мои сестры и я были в ванне в субботу вечером, и он держал наши головы под водой, пока мы чуть не утонули. Он избивал меня почти еженедельно. Меня раздевали догола и били мокрым кухонным полотенцем или били по голеням битой для крикета — это было ужасно".

Джоан сбежала из дома в возрасте 13 лет, а четыре года спустя, в 1974 году, когда ей было 17, вышла замуж за своего первого мужа, 27-летнего Рэя Пейви, осужденного за вооруженное ограбление. На тот момент девушка находилась на восьмой неделе беременности их дочерью Дебби.

Брак пары оказался нестабильным и продлился недолго. Когда Дебби исполнилось четыре года, супруги расстались. Джоан пыталась свести концы с концами, работая в баре с проживанием, но борьба стала слишком тяжелой, и вместо того, чтобы просить помощи у родителей или бывшего, она обратилась в социальные службы. Вскоре молодая мать очень пожалела об этом шаге, потому что социальные службы забрали у нее дочь и отдали ее в приемную семью.

Сначала Дебби воспитывалась неподалеку, и Джоан регулярно навещала ее. Затем ее определили в богатую семью в Гастингсе, в то время как Джоан жила в Брайтоне, где она продолжала испытывать финансовые трудности. Однажды ночью, без гроша в кармане и отчаянно желая увидеть свою дочь, она угнала машину, чтобы поехать к ней. Ее поймали и поместили в тюрьму Ее Величества Холлоуэй, а затем приговорили к двухлетнему условному сроку.

Этого было достаточно, чтобы убедить власти в том, что она неподходящая мать, и Джоан оказалась перед выбором: Дебби могла либо остаться навсегда со своими обеспеченными приемными родителями, либо Джоан могла переписать ее к своим собственным родителям. Джоан выбрала первый вариант.

Разбитая и опустошенная потерей дочери, она поклялась изменить свою жизнь, устроившись на работу в ювелирный магазин. Первое, что она увидела там, была бархатный поднос с бриллиантами. Она быстро огляделась по сторонам и, увидев, что никто за ней не наблюдает, Джоан поддалась импульсу и приняла решение, которое изменило ход ее жизни.

"Я просто увидела эти бриллианты, и я увидела квартиру и немного денег, и возможность вернуть Дебби. А потом, через некоторое время, когда стало очевидно, что я не верну ее, я просто подумала: "К черту все, тогда у меня будет блестящая жизнь"", – вспоминала Джоан.

Софи Тернер, Джоан Ханнингтон и Фрэнк Диллейн Фото: Frank Dillane/Instagram

Девушка схватила несколько драгоценных камней, засунула их в рот, затем проглотила.

"Это казалось самым простым способом спрятать их. Затем, 12 часов спустя, когда природа взяла свое, я стерилизовала драгоценные камни в миске с джином", – признавалась она. Это был 1979 год, во времена до широкомасштабного видеонаблюдения и компьютерных инвентаризаций, и бриллианты никогда не терялись.

Джоан проработала в лондонском ювелирном магазине всего несколько недель и "забыла сообщить" своему работодателю, что ее только что осудили за угон автомобиля и дали двухлетний испытательный срок. По ее оценкам, стоимость украденных бриллиантов составляла около 10 тысяч фунтов стерлингов, и она медленно продала часть камней через сомнительных торговцев ювелирными изделиями.

Вскоре после этого она встретила своего второго мужа, Рональда Томаса Ханнингтона, также известного как Бенни Буази. Он был на 17 лет старше и жил двойной жизнью как торговец антиквариатом и вор.

Пара познакомилась в лондонском пабе, когда Джоан подралась с известным полицейским информатором, и Бенни вмешался, чтобы помочь ей. Через несколько недель он переехал к ней. Мудчина водил Джоан на аукционы и научил ее отличать поддельные антикварные вещи от настоящих. Кроме того, Бенни старался помочь ей вернуть Дебби, однако все попытки не возымели успеха, поскольку к тому времени ее дочь уже обосновалась и была счастлива в своей приемной семье.

В 1980 году, в возрасте 24 лет, Джоан арестовали за использование украденной чековой книжки, и, ожидая суда, она вышла замуж за Бенни в регистрационном офисе Эктона. Две недели спустя ее приговорили к 30 месяцам тюрьмы.

После освобождения Джоан подала заявку на должность управляющей другим ювелирным магазином в Лондоне, не сообщив своему потенциальному работодателю о своих судимостях. Ее рекомендации не проверялись, и она проработала там несколько месяцев, проглотив до 20 бриллиантовых колец и подменив бриллиантовые браслеты на сумму 400 тысяч фунтов стерлингов на подделки. Опять же, без какой-либо компьютерной каталогизации ни один из предметов не был зарегистрирован как пропавший, и ни одна из ее подделок не была обнаружена.

Уйдя с этой работы, Джоан начала разрабатывать все более сложные способы кражи драгоценных камней и занялась преступной деятельностью, которая длилась десятилетие.

Вместе с планами женщины на новые ограбления росла и ее семья. Прожив с Бенни несколько лет, Джоан начала думать о том, чтобы завести еще одного ребенка, и в августе 1987 года, в возрасте 30 лет, она родила сына Бена.

Джоан и Бенни в исполнении Софи Тернер и Фрэнка Диллейна

Преступный блеск

Ее метод обычно заключался в проглатывании ювелирных изделий и замене их подделками. Она практиковала выработку слюны во рту и так преуспела в этом, что могла проглотить несколько колец за раз.

Идя на очередное преступление, воровка использовала парики, говорила с разными акцентами и посещала различные престижные ювелирные магазины, принимая разные образы.

В своих мемуарах 2002 года "Я такая, какая есть" она рассказывала, как приезжала в дорогой ювелирный магазин на арендованной машине с шофером, одетая в шубу, и просила посмотреть бриллиантовые кольца. Тщательно записав детали желаемого ею изделия — которое никогда не было самым дорогим, чтобы не вызывать подозрений — она объяснила, что уходит, чтобы подумать об этом. По памяти Джоан заказывала фальшивомонетчику сделать дешевую копию изделия, прежде чем вернуться, чтобы снова взглянуть на кольцо, и ловко производила подмену, проглатывая настоящее, притворяясь, что чихает.

Затем она возвращала поддельное продавцу, просила купить его и оставляла залог на украденной кредитной карте или с помощью поддельного банковского чека, и объясняла, что вернется через несколько дней, чтобы забрать его:

"Я бронировала номер в отеле The Ritz Hotel и звонила в магазин, говоря, что решила забрать кольцо и вернусь позже, чтобы забрать его. Затем я спрашивала, есть ли у них в наличии жемчужное ожерелье или что-то еще, и если да, могли бы они перезвонить мне в отель и сообщить. Конечно, когда они перезвонили и узнали, что я остановилась в The Ritz, то были уверены, что я из тех людей, у которых хватит денег, чтобы купить кольцо"", – вспоминала Ханнингтон.

На пике своей преступной карьеры она хранила драгоценности на сумму более 800 тысяч фунтов стерлингов, зарытые в жестяной банке из-под печенья в ее саду, хотя она продолжала жить в своем муниципальном доме в Ислингтоне, чтобы не вызывать подозрений.

"Быть ​​женщиной, которая занимается такими вещами, в те дни было ненормально, но это было потрясающе. Мне не нужно было спать с кем-то из-за их денег. У меня были свои деньги, я покупала сама себе машины и шубы", – гордилась Джоан.

На протяжении 80-х годов она жила гламурно и в роскоши, прерываемой кратковременным пребыванием в тюрьме. Джоан ходила к парикмахеру каждый день, чтобы сделать укладку и маникюр, ездила на Ferrari и Jaguar, ее гардероб ломился от дизайнерской одежды, и она сверкала в бриллиантах и украшениях Cartier. В какой-то момент у нее было 11 шуб и 2000 пар обуви.

Джоан Ханнингтон на пике преступной краьеры Фото: Frank Dillane/Instagram

"Я говорила утром: "Поехали в Нью-Йорк!" К обеду мы сидели в первом классе, потягивая шампанское, с 20 000 фунтов стерлингов наличными в карманах", — писала она.

Огромные деньги не сделали Джоан счастливой. Проблемы в браке с Бенни привели к тому, что они расстались, а вскоре она узнала, что муж стал жертвой несчастного случая. Мужчина пытался поджечь дом ради страховки, но устроил взрыв, который убил его.

Джоан овдовела в 33 года и осталась с трехлетним сыном. Трагедия заставила ее пересмотреть свою жизнь.

"Деньги никогда не приносили мне счастья. Я просто хотела доказать, что смогу воспитать хорошего ребенка в честном мире", – скажет она позже.

Джоан отошла от своей преступности и в течение следующих 20 лет не высовывалась и перестраивала жизнь. Она избегала публичности и пыталась выстроить отношения с Дебби.

После публикации своих мемуаров в 2002 году женщина дала ограниченное количество интервью, признавшись, что снова нашла любовь, что Бен работает строителем, и что она встретила Дебби, но в то время отношения были напряженными. Затем она сделала то, что всегда получалось у нее лучше всего, – скрылась в тени. Считается, что сейчас Джоан живет на южном побережье Англии со своими двумя собаками.

Экранизация жизни

Невероятная жизнь Джоан теперь превратилась в шестисерийную драму ITV "Джоан", в которой главную роль сыграла 28-летняя Софи Тернер из "Игры престолов". Актриса призналась, что эта роль вызвала у нее волнение.

Тизер-трейлер сериала "Джоан"

Две женщины завязали тесную дружбу, когда Джоан познакомилась с актрисой на съемках драмы в Лондоне в сентябре прошлого года. В этот момент с ними был и актер Фрэнк Диллейн, который играет мужа Джоан Бенни Бойси.

"Она – одна из самых известных фигур в преступном мире Лондона. Я так рада представить на экране захватывающую историю жизни Джоан Ханнингтон", – заявила Софи.

Сериал, который выйдет в эфир в сентябре, совпадает с выпуском обновленных мемуаров Джоан "Джоан: правдивая история о том, как я стала самой известной воровкой бриллиантов в Британии", опубликованных издательством Ebury.

В 2002 году Джоан Ханнингтон выпустила книгу воспоминаний

Ранее Фокус писал, что женщина купила на "секонде" дешевое колье, которое оказалось драгоценным.