Найвідоміша крадійка коштовностей: хто така "діамантова дівчина" Джоан Ганнінгтон

Свою першу крадіжку діамантів Джоан вчинила з відчаю. Не добившись бажаного результату, вона вирішила, що зробить своє життя по-справжньому блискучим.

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У вересні британська ITV покаже шестисерійний драматичний серіал "Джоан" із Софі Тернер у головній ролі. Це історія про Джоан Ганнінгтон, найзнаменитішу крадійку діамантів у Великій Британії. Що відомо про цю жінку, і як вона зробила собі ім'я у злочинному світі, розповіло видання The Sun.

Початок шляху

Дитинство Джоан пройшло у крайніх злиднях. Народжена в Ектоні, на заході Лондона, 1957 року, вона була наймолодшою з шести дітей ірландських батьків Річарда і Жозефіни О'Лірі. В одному з інтерв'ю жінка розповідала, що батько регулярно катував її та її братів і сестер:

"Мої сестри і я були у ванні в суботу ввечері, і він тримав наші голови під водою, поки ми ледве не потонули. Він бив мене майже щотижня. Мене роздягали догола і били мокрим кухонним рушником або били по гомілках битою для крикету — це було жахливо".

Джоан втекла з дому у віці 13 років, а чотири роки потому, у1974-му, коли їй було 17, вийшла заміж за свого першого чоловіка, 27-річного Рея Пейві, засудженого за збройне пограбування. На той момент дівчина перебувала на восьмому тижні вагітності їхньою донькою Деббі.

Шлюб пари виявився нестабільним і тривав недовго. Коли Деббі виповнилося чотири роки, подружжя розлучилося. Джоан намагалася звести кінці з кінцями, працюючи в барі з проживанням, але боротьба стала надто важкою, і замість того, щоб просити допомоги в батьків або у колишнього, вона звернулася до соціальних служб. Невдовзі молода мати дуже пошкодувала про цей крок, бо соціальні служби забрали в неї доньку і віддали її в прийомну сім'ю.

Спочатку Деббі виховувалася неподалік, і Джоан регулярно відвідувала її. Потім дівчинку влаштували в багату сім'ю в Гастінгсі, тоді як Джоан жила в Брайтоні, де вона продовжувала відчувати фінансові труднощі. Одного разу вночі, без копійки в кишені і відчайдушно бажаючи побачити свою дочку, вона викрала машину, щоб поїхати до неї. Її спіймали і запроторили до в'язниці Її Величності Голловей, а потім засудили до дворічного умовного терміну.

Цього було достатньо, щоб переконати владу в тому, що вона непутяща мати, і Джоан опинилася перед вибором: Деббі могла або залишитися назавжди зі своїми забезпеченими прийомними батьками, або Джоан могла переписати її на своїх власних батьків. Джоан вибрала перший варіант.

Розбита і спустошена втратою доньки, вона присягнулася змінити своє життя, влаштувавшись на роботу в ювелірний магазин. Перше, що вона побачила там, була оксамитова таця з діамантами. Дівчина швидко озирнулася на всі боки і, побачивши, що ніхто за нею не спостерігає, піддалася імпульсу і зробила те, що змінило хід її життя.

"Я просто побачила ці діаманти, і я побачила квартиру і трохи грошей, і можливість повернути Деббі. А потім, через деякий час, коли стало очевидно, що я не поверну її, я просто подумала: "До біса все, тоді в мене буде блискуче життя"", — згадувала Джоан.

Софі Тернер, Джоан Ганнінгтон і Френк Діллейн Фото: Frank Dillane/Instagram

Дівчина схопила кілька дорогоцінних каменів, засунула їх до рота, потім проковтнула.

"Це здавалося найпростішим способом заховати їх. Потім, 12 годин потому, коли природа взяла своє, я стерилізувала дорогоцінні камені в мисці з джином", — зізнавалася вона. Це був 1979 рік, за часів до широкомасштабного відеоспостереження і комп'ютерних інвентаризацій, і діаманти ніколи не губилися.

Джоан пропрацювала в лондонському ювелірному магазині лише кілька тижнів і "забула повідомити" своєму роботодавцю, що її щойно засудили за викрадення автомобіля і дали дворічний випробувальний термін. За її оцінками, вартість вкрадених діамантів становила близько 10 тисяч фунтів стерлінгів, і вона пступово продала частину каменів через сумнівних торговців ювелірними виробами.

Незабаром після цього вона зустріла свого другого чоловіка, Рональда Томаса Ганнінгтона, також відомого як Бенні Буазі. Він був на 17 років старший і жив подвійним життям як торговець антикваріатом і злодій.

Пара познайомилася в лондонському пабі, коли Джоан побилася з відомим поліцейським інформатором, і Бенні втрутився, щоб допомогти їй. Через кілька тижнів він переїхав до неї. Чоловік водив Джоан на аукціони і навчив її відрізняти підроблені антикварні речі від справжніх. Крім того, він намагався допомогти їй повернути Деббі, проте всі спроби не мали успіху, оскільки на той час її донька вже влаштувалася і була щаслива у своїй прийомній сім'ї.

У 1980 році, у віці 24 років, Джоан заарештували за використання вкраденої чекової книжки, і, чекаючи суду, вона вийшла заміж за Бенні в реєстраційному офісі Ектона. Через два тижні її засудили до 30 місяців в'язниці.

Після звільнення Джоан подала заявку на посаду керуючої іншим ювелірним магазином у Лондоні, не повідомивши своєму потенційному роботодавцю про свої судимості. Її рекомендації не перевіряли, і вона пропрацювала там кілька місяців, проковтнувши до 20 діамантових каблучок і підмінивши діамантові браслети на суму 400 тисяч фунтів стерлінгів на підробки. Знову ж таки, без будь-якої комп'ютерної каталогізації жоден із предметів не був зареєстрований як зниклий, і жодної з її підробок не було виявлено.

Пішовши з цієї роботи, Джоан почала розробляти все більш складні способи крадіжки дорогоцінних каменів і зайнялася злочинною діяльністю, яка тривала десятиліття.

Разом із планами жінки на нові пограбування зростала і її сім'я. Проживши з Бенні кілька років, Джоан почала думати про те, щоб завести ще одну дитину, і в серпні 1987 року, у віці 30 років, вона народила сина Бена.

Джоан і Бенні у виконанні Софі Тернер і Френка Діллейна

Злочинний блиск

Її метод зазвичай полягав у проковтуванні ювелірних виробів і заміні їх підробками. Вона практикувала вироблення слини в роті й так досягла успіху в цьому, що могла проковтнути кілька кілець за раз.

Йдучи на черговий злочин, злодійка використовувала перуки, говорила з різними акцентами і відвідувала різні престижні ювелірні магазини, приймаючи різні образи.

У своїх мемуарах 2002 року "Я така, яка є" вона розповідала, як приїжджала до дорогого ювелірного магазину на орендованій машині з шофером, вдягнута в шубу, і просила подивитися діамантові каблучки. Ретельно записавши деталі бажаного нею виробу — який ніколи не був найдорожчим, щоб не викликати підозр — вона пояснила, що йде, щоб подумати про це. По пам'яті Джоан замовляла фальшивомонетнику зробити дешеву копію виробу, перш ніж повернутися, щоб знову поглянути на каблучку, і вправно підміняла її, ковтаючи справжню, прикидаючись, що чхає.

Потім вона повертала підроблене продавцю, просила купити його і залишала заставу на вкраденій кредитній картці або за допомогою підробленого банківського чека, і пояснювала, що повернеться через кілька днів, щоб забрати його:

"Я бронювала номер у готелі The Ritz Hotel і дзвонила в магазин, кажучи, що вирішила забрати каблучку і повернуся пізніше, щоб забрати її. Потім я запитувала, чи є у них у наявності перлове намисто або щось іще, і якщо так, могли б вони передзвонити мені в готель і повідомити. Звичайно, коли вони зателефонували і дізналися, що я зупинилася в The Ritz, то були впевнені, що я з тих людей, у яких вистачить грошей, щоб купити каблучку", — згадувала Ганнінгтон.

На піку своєї злочинної кар'єри вона зберігала коштовності на суму понад 800 тисяч фунтів стерлінгів, зариті в бляшанці з-під печива в її саду, хоча вона продовжувала жити у своєму муніципальному будинку в Іслінгтоні, щоб не викликати підозр.

"Бути жінкою, яка займається такими речами, в ті дні було ненормально, але це було приголомшливо. Мені не потрібно було спати з кимось через їхні гроші. У мене були свої гроші, я купувала сама собі машини і шуби", — пишалася Джоан.

Протягом 80-х років вона жила гламурно і в розкошах, що переривалося короткочасним перебуванням у в'язниці. Джоан ходила до перукаря щодня, щоб зробити укладку і манікюр, їздила на Ferrari і Jaguar, її гардероб ломився від дизайнерського одягу, і вона сяяла в діамантах і прикрасах Cartier. У якийсь момент у неї було 11 шуб і 2000 пар взуття.

Джоан Ганнінгтон на піку злочинної краєри Фото: Frank Dillane/Instagram

"Я говорила вранці: "Поїхали в Нью-Йорк!" До обіду ми сиділи в першому класі, потягуючи шампанське, з 20 000 фунтів стерлінгів готівкою в кишенях", — писала вона.

Але дрібнички і гроші ніколи не могли замінити провину і душевний біль, які вона відчувала через втрату Деббі. Знадобилися роки, щоб змиритися з цим, і вона залишалася невтішною протягом десятиліть. Крім того, проблеми в шлюбі з Бенні призвели до того, що вони розлучилися, а незабаром вона дізналася, що чоловік став жертвою нещасного випадку. Бенні намагався підпалити будинок заради страховки, але влаштував вибух, який убив його.

Джоан овдовіла в 33 роки і залишилася з трирічним сином. Трагедія змусила її переглянути своє життя.

"Гроші ніколи не приносили мені щастя. Я просто хотіла довести, що зможу виховати хорошу дитину в чесному світі", — скаже вона пізніше.

Джоан відійшла від злочинності і протягом наступних 20 років не висовувалася і перебудовувала життя. Вона уникала публічності та намагалася вибудувати стосунки з Деббі.

Після публікації своїх мемуарів 2002 року жінка дала обмежену кількість інтерв'ю, зізнавшись, що знову знайшла кохання, що Бен працює будівельником, і що вона зустріла Деббі, але на той час стосунки були напруженими. Потім вона зробила те, що завжди виходило в неї найкраще, — сховалася в тіні. Вважається, що зараз Джоан живе на південному узбережжі Англії зі своїми двома собаками.

Екранізація життя

Неймовірне життя Джоан тепер перетворилося на шестисерійну драму ITV "Джоан", в якій головну роль зіграла 28-річна Софі Тернер з "Гри престолів". Актриса зізналася, що ця роль викликала в неї хвилювання.

Тизер-трейлер серіалу "Джоан"

Дві жінки зав'язали тісну дружбу, коли Джоан познайомилася з актрисою на зйомках драми в Лондоні у вересні минулого року. У цей момент з ними був і актор Френк Діллейн, який грає чоловіка Джоан Бенні Бойсі.

"Вона — одна з найвідоміших фігур у злочинному світі Лондона. Я так рада представити на екрані захопливу історію життя Джоан Ганнінгтон", — заявила Софі.

Серіал, що вийде в ефір у вересні, збігається з випуском оновлених мемуарів Джоан "Джоан: правдива історія про те, як я стала найвідомішою крадійкою діамантів у Британії", опублікованих видавництвом Ebury.

У 2002 році Джоан Ганнінгтон випустила книгу спогадів

Раніше Фокус писав, що жінка купила на "секонді" дешеве кольє, яке виявилося дорогоцінним.