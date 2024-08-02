Меган Маркл и принц Гарри запускают важную инициативу для детей
Пара, которая воспитывает сына Арчи и дочь Лилибет, впервые за более чем три года дала интервью. Оно выйдет 4 августа 2024 года.
Меган Маркл и принц Гарри запускают важную инициативу. Об этом пишет Hello Magazine.
Герцоги Сассекские дали первое совместное интервью за более чем три года после их скандального разговора с Опрой Уинфри в начале 2021 года, в котором пара обвиняла королевскую семью Великобритании в расизме.
Супруги запускают новую инициативу под названием The Parents Network через свой фонд Archewell Foundation, которая направлена на поддержку родителей, чьи дети пострадали от онлайн-СМИ.
"Поскольку мы видим, что происходит в онлайн-пространстве, мы знаем, что там еще много работы, и мы просто счастливы, что можем стать частью изменений навсегда", — отметила Меган Маркл.
Гарри также отметил, что очень важно распространять осведомленность среди родителей, которые должны первыми реагировать в таких ситуациях и являются наиболее способными помочь своим детям.
"Сейчас мы подошли к этапу, когда почти каждый родитель должен первым реагировать. И даже лучшие специалисты по первой помощи в мире не смогут определить признаки возможного самоубийства. Это ужасная часть этого", — рассказал герцог Сассекский.
Само интервью выйдет в воскресенье, 4 августа, а накануне в сети появился лишь отрывок разговора.
Напомним, Меган Маркл в новом интервью предстала в образе за более чем 15 тысяч долларов.
Также Фокус писал об истории конфликта Меган Маркл и Кейт Миддлтон.