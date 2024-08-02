Меган Маркл та принц Гаррі запускають важливу ініціативу для дітей

Пара, яка виховує сина Арчі та доньку Лілібет, уперше за понад три роки дала інтервʼю. Воно вийде 4 серпня 2024.

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Меган Маркл та принц Гаррі запускають важливу ініціативу. Про це пише Hello Magazine.

Герцоги Сассекські дали перше спільне інтерв’ю за понад три роки після їхньої скандальної розмови з Опрою Вінфрі на початку 2021 року, у якій пара обвинувачувала королівську родину Великої Британії в расизмі.

Подружжя запускає нову ініціативу під назвою The Parents Network через свій фонд Archewell Foundation, яка спрямована на підтримку батьків, чиї діти постраждали від онлайн-ЗМІ.

"Оскільки ми бачимо, що відбувається в онлайн-просторі, ми знаємо, що там ще багато роботи, і ми просто щасливі, що можемо стати частиною змін назавжди", — зазначила Меган Маркл.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Гаррі також зазначив, що дуже важливо поширювати обізнаність серед батьків, які мають першими реагувати в таких ситуаціях і є найбільш здатними допомогти своїм дітям.

"Наразі ми підійшли до етапу, коли майже кожен батько чи мати повинні першими реагувати. І навіть найкращі фахівці з першої допомоги у світі не зможуть визначити ознаки можливого самогубства. Це жахлива частина цього", — розповів герцог Сассекський.

Саме інтервʼю вийде в неділю, 4 серпня, а напередодні в мережі зʼявився лише уривок розмови.

Нагадаємо, Меган Маркл у новому інтервʼю постала в образі за понад 15 тисяч доларів.

Також Фокус писав про історію конфлікту Меган Маркл та Кейт Міддлтон.